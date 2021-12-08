https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html

Устроившего стрельбу в МФЦ допросили. Видео

СК показал видео допроса мужчины, устроившего стрельбу в МФЦ в Москве - РИА Новости, 08.12.2021

Устроившего стрельбу в МФЦ допросили. Видео

Следственный комитет опубликовал на своем ютьюб-канале видео допроса 45-летнего мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на МФЦ "Рязанский" в Москве. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:34

2021-12-08T12:34

2021-12-08T15:46

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на своем ютьюб-канале видео допроса 45-летнего мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на МФЦ "Рязанский" в Москве.На кадрах видно, как задержанного проводят в комнату, а затем обыскивают. В кармане у него нашли пакет с патронами.Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. В ведомстве заявили, что у злоумышленника — им оказался житель столицы — был при себе нож.Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Подозреваемого направят на психолого-психиатрическую судебную и баллистическую экспертизы. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии.

https://ria.ru/20211208/pomosch-1762722740.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/mfts-1762693082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столичные следователи устанавливают обстоятельства стрельбы в МФЦ По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан 45-летний мужчина. Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. 2021-12-08T12:34 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мфц на юго-востоке москвы