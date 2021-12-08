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СК предъявит обвинение мужчине, стрелявшему в московском МФЦ

СК предъявит обвинение мужчине, стрелявшему в московском МФЦ - РИА Новости, 08.12.2021

СК предъявит обвинение мужчине, стрелявшему в московском МФЦ

Следователи в среду предъявят обвинение стрелявшему в МФЦ в Москве и будут добиваться его заключения в СИЗО, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:25

2021-12-08T12:25

2021-12-08T12:26

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи в среду предъявят обвинение стрелявшему в МФЦ в Москве и будут добиваться его заключения в СИЗО, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По ее словам, расследуется дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия."Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Согласно данным мэрии, во вторник при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Среди пострадавших молодая сотрудница МФЦ, посетительница, сотрудник ГБУ "Жилищник", которое также располагается в этом здании - они находятся в Институте Склифосовского, их оперировали, состояние всех трех было тяжелое. Четвёртый пострадавший - несовершеннолетняя девочка, во вторник её прооперировали, операция прошла успешно.

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, стрельба в мфц на юго-востоке москвы