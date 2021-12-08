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СК предъявит обвинение мужчине, стрелявшему в московском МФЦ
СК предъявит обвинение мужчине, стрелявшему в московском МФЦ - РИА Новости, 08.12.2021
СК предъявит обвинение мужчине, стрелявшему в московском МФЦ
Следователи в среду предъявят обвинение стрелявшему в МФЦ в Москве и будут добиваться его заключения в СИЗО, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:25
2021-12-08T12:26
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи в среду предъявят обвинение стрелявшему в МФЦ в Москве и будут добиваться его заключения в СИЗО, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По ее словам, расследуется дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия."Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Согласно данным мэрии, во вторник при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Среди пострадавших молодая сотрудница МФЦ, посетительница, сотрудник ГБУ "Жилищник", которое также располагается в этом здании - они находятся в Институте Склифосовского, их оперировали, состояние всех трех было тяжелое. Четвёртый пострадавший - несовершеннолетняя девочка, во вторник её прооперировали, операция прошла успешно.
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
12:25 08.12.2021 (обновлено: 12:26 08.12.2021)
 
СК предъявит обвинение мужчине, стрелявшему в московском МФЦ

СК будет добиваться, чтобы подозреваемого в стрельбе в МФЦ заключили в СИЗО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у многофункционального центра "Рязанский" в Москве, где произошла стрельба
Сотрудники полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи в среду предъявят обвинение стрелявшему в МФЦ в Москве и будут добиваться его заключения в СИЗО, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По ее словам, расследуется дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
"Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Согласно данным мэрии, во вторник при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Среди пострадавших молодая сотрудница МФЦ, посетительница, сотрудник ГБУ "Жилищник", которое также располагается в этом здании - они находятся в Институте Склифосовского, их оперировали, состояние всех трех было тяжелое. Четвёртый пострадавший - несовершеннолетняя девочка, во вторник её прооперировали, операция прошла успешно.
Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

Автомобили следственного комитета РФ и Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

Автомобили следственного комитета РФ и полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

Сотрудник полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Автомобиль скорой помощи у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

Люди у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Сотрудники полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Автомобиль следственного комитета РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаСтрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
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