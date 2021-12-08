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Источник рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в МФЦ в Москве
Источник рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в МФЦ в Москве - РИА Новости, 08.12.2021
Источник рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в МФЦ в Москве
Сергей Глазов, устроивший накануне стрельбу в московском МФЦ, не состоял на учете у нарколога или в психдиспансере, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:56
2021-12-08T12:12
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сергей Глазов, устроивший накануне стрельбу в московском МФЦ, не состоял на учете у нарколога или в психдиспансере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Глазов Сергей на учете в наркологическом и в психоневрологическом диспансерах не состоял", - сказал собеседник РИА Новости.Он добавил, что Глазов не владел оружием на законных основаниях."Глазов на законных основаниях оружием не владел, в Росгвардии его не регистрировал", - сообщил источник.Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве принадлежащие подозреваемому пистолет, 25 патронов, валюту на 3 миллиона рублей, а также болгарку, сообщил собеседник агентства."При осмотре места происшествия были изъяты пистолет с магазином, 25 патронов различной маркировки и пять гильз. Кроме того, обнаружены отвертка, ремень с ножнами, Powerbank, фонарь, болгарка и диск для нее, провода и набор шестигранников. Также найдены денежные средства в рублях и иностранной валюте", - сказал он.По словам источника, у подозреваемого при себе были свыше 20 тысяч рублей, порядка 27 тысяч евро и чуть более 10 тысяч долларов.Во вторник 45-летний житель Москвы застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский", ещё четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, были ранены.Глазова задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. По его словам, у нападавшего было при себе огнестрельное оружие и нож, при задержании он пытался сопротивляться и схватить холодное оружие.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Глазов после его поимки оказался не в себе – не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про коронавирус и всемирный заговор.В СК РФ сообщили, что ему будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза – это стандартная практика по уголовным делам по убийстве. Кроме того, расследование идет по статье о незаконном обороте оружия.Глазову грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20211208/mfts-1762693585.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
11:56 08.12.2021 (обновлено: 12:12 08.12.2021)
 
Источник рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в МФЦ в Москве

Источник: мужчина, устроивший стрельбу в МФЦ в Москве, не состоял на учете

© СК РФМужчина, открывший стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве. Кадр видео
Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ Рязанский в Москве. Кадр видео
© СК РФ
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сергей Глазов, устроивший накануне стрельбу в московском МФЦ, не состоял на учете у нарколога или в психдиспансере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Глазов Сергей на учете в наркологическом и в психоневрологическом диспансерах не состоял", - сказал собеседник РИА Новости.
Он добавил, что Глазов не владел оружием на законных основаниях.
"Глазов на законных основаниях оружием не владел, в Росгвардии его не регистрировал", - сообщил источник.
Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве принадлежащие подозреваемому пистолет, 25 патронов, валюту на 3 миллиона рублей, а также болгарку, сообщил собеседник агентства.
"При осмотре места происшествия были изъяты пистолет с магазином, 25 патронов различной маркировки и пять гильз. Кроме того, обнаружены отвертка, ремень с ножнами, Powerbank, фонарь, болгарка и диск для нее, провода и набор шестигранников. Также найдены денежные средства в рублях и иностранной валюте", - сказал он.
Автомобиль Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
10:05
МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря
По словам источника, у подозреваемого при себе были свыше 20 тысяч рублей, порядка 27 тысяч евро и чуть более 10 тысяч долларов.
Во вторник 45-летний житель Москвы застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский", ещё четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, были ранены.
Глазова задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. По его словам, у нападавшего было при себе огнестрельное оружие и нож, при задержании он пытался сопротивляться и схватить холодное оружие.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Глазов после его поимки оказался не в себе – не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про коронавирус и всемирный заговор.
В СК РФ сообщили, что ему будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза – это стандартная практика по уголовным делам по убийстве. Кроме того, расследование идет по статье о незаконном обороте оружия.
Глазову грозит пожизненный срок.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 20:49
Собянин заявил, что погибший охранник при стрельбе в МФЦ проявил героизм
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСтрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
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