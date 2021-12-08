https://ria.ru/20211208/strelba-1762689997.html

Новые подробности о стрелке в московском МФЦ

СМИ сообщили подробности о мужчине, напавшем на МФЦ в Москве - РИА Новости, 08.12.2021

Новые подробности о стрелке в московском МФЦ

У мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, не было разрешения на оружие, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:38

2021-12-08T09:38

2021-12-08T09:50

происшествия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, не было разрешения на оружие, пишут "Известия" со ссылкой на источники.По их сведениям, нападавший также не состоял на учете в психоневрологическом диспансере и не имел судимости в прошлом.Утверждается, что он имел при себе около трех миллионов рублей (27 тысяч евро, десять тысяч долларов, 20 тысяч рублей).Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо — в том числе десятилетняя девочка — получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. В ведомстве заявили, что у злоумышленника — им оказался 45-летний житель столицы — был с собой нож.Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.Подозреваемого направят на психолого-психиатрическую судебную и баллистическую экспертизы. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии.

https://ria.ru/20211207/strelba-1762653166.html

https://ria.ru/20211207/strelba-1762611381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы