https://ria.ru/20211208/strelba-1762689997.html
Новые подробности о стрелке в московском МФЦ
СМИ сообщили подробности о мужчине, напавшем на МФЦ в Москве - РИА Новости, 08.12.2021
Новые подробности о стрелке в московском МФЦ
У мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, не было разрешения на оружие, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:38
2021-12-08T09:38
2021-12-08T09:50
происшествия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, не было разрешения на оружие, пишут "Известия" со ссылкой на источники.По их сведениям, нападавший также не состоял на учете в психоневрологическом диспансере и не имел судимости в прошлом.Утверждается, что он имел при себе около трех миллионов рублей (27 тысяч евро, десять тысяч долларов, 20 тысяч рублей).Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо — в том числе десятилетняя девочка — получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. В ведомстве заявили, что у злоумышленника — им оказался 45-летний житель столицы — был с собой нож.Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.Подозреваемого направят на психолого-психиатрическую судебную и баллистическую экспертизы. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии.
https://ria.ru/20211207/strelba-1762653166.html
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происшествия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
09:38 08.12.2021 (обновлено: 09:50 08.12.2021)
СМИ сообщили подробности о мужчине, напавшем на МФЦ в Москве
"Известия": мужчина, напавший на МФЦ "Рязанский" в Москве, не имел разрешения на оружие
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
У мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, не было разрешения на оружие, пишут "Известия
" со ссылкой на источники.
По их сведениям, нападавший также не состоял на учете в психоневрологическом диспансере и не имел судимости в прошлом.
Утверждается, что он имел при себе около трех миллионов рублей (27 тысяч евро, десять тысяч долларов, 20 тысяч рублей).
Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо — в том числе десятилетняя девочка — получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.
Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. В ведомстве заявили, что у злоумышленника — им оказался 45-летний житель столицы — был с собой нож.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Подозреваемого направят на психолого-психиатрическую судебную и баллистическую экспертизы. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии.