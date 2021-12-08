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Собянин сообщил о гибели двух человек при стрельбе в МФЦ
Собянин сообщил о гибели двух человек при стрельбе в МФЦ - РИА Новости, 08.12.2021
Собянин сообщил о гибели двух человек при стрельбе в МФЦ
При стрельбе в МФЦ на юго-востоке столицы погибли два человека, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T02:37
2021-12-08T02:37
2021-12-08T04:48
происшествия
москва
сергей собянин
ирина волк
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. При стрельбе в МФЦ на юго-востоке столицы погибли два человека, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - написал столичный градоначальник в своем Twitter.При этом он назвал героями погибшего при стрельбе сотрудника охраны и полицейского, который в одиночку задержал нападавшего.Стрельба в МФЦ "Рязанский"Стрельба в МФЦ, расположенном на 1-й Новокузьминской улице, произошла во вторник днем.Согласно данным мэрии, при стрельбе погибли администратор и охранник, еще четыре человека пострадали. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержанный за стрельбу не может объяснить свои мотивы. Источник добавил, что нападавший говорит о коронавирусе и всемирном заговоре. При этом очевидцы утверждают, что мужчина был в неадекватном состоянии.В столичном главке СК уточнили, что для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная и проведена баллистическая экспертиза. Силовики также провели оперативные мероприятия в квартире мужчины.Состояние пострадавшего при стрельбе ребенкаОперация девочки, пострадавшей в московском МФЦ во вторник во время стрельбы, носила простой, косметический характер, ее выпишут к концу недели, сообщил журналистам главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.Он отметил, что состояние девочки при поступлении оценивалось как средней тяжести, девочка была в сознании."Я думаю, к концу недели можно будет ставить вопрос о выписке ребенка ", - указал Горев.
https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762606367.html
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происшествия, москва, сергей собянин, ирина волк, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
02:37 08.12.2021 (обновлено: 04:48 08.12.2021)
Собянин сообщил о гибели двух человек при стрельбе в МФЦ
Мэр Москвы Собянин сообщил, что при стрельбе в МФЦ "Рязанский" убиты два человека
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. При стрельбе в МФЦ
на юго-востоке столицы погибли два человека, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
.
"Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - написал столичный градоначальник в своем Twitter.
При этом он назвал героями погибшего при стрельбе сотрудника охраны и полицейского, который в одиночку задержал нападавшего.
Стрельба в МФЦ "Рязанский"
Стрельба в МФЦ, расположенном на 1-й Новокузьминской улице, произошла во вторник днем.
Согласно данным мэрии, при стрельбе погибли администратор и охранник, еще четыре человека пострадали. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк
, задержан 45-летний житель Москвы. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержанный за стрельбу не может объяснить свои мотивы. Источник добавил, что нападавший говорит о коронавирусе и всемирном заговоре. При этом очевидцы утверждают, что мужчина был в неадекватном состоянии.
В столичном главке СК уточнили, что для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная и проведена баллистическая экспертиза. Силовики также провели оперативные мероприятия в квартире мужчины.
Состояние пострадавшего при стрельбе ребенка
Операция девочки, пострадавшей в московском МФЦ во вторник во время стрельбы, носила простой, косметический характер, ее выпишут к концу недели, сообщил журналистам главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.
Он отметил, что состояние девочки при поступлении оценивалось как средней тяжести, девочка была в сознании.
"Я думаю, к концу недели можно будет ставить вопрос о выписке ребенка ", - указал Горев.