https://ria.ru/20211208/strategiya-1762695304.html
Дегтярев презентовал стратегию развития Хабаровского края до 2026 года
Дегтярев презентовал стратегию развития Хабаровского края до 2026 года - РИА Новости, 08.12.2021
Дегтярев презентовал стратегию развития Хабаровского края до 2026 года
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев презентовал актуальную стратегию развития региона на ближайшие пять лет. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:22
2021-12-08T10:22
2021-12-08T10:22
хабаровский край
общество
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
дальний восток
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ХАБАРОВСК, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев презентовал актуальную стратегию развития региона на ближайшие пять лет.Расширенное заседание правительства Хабаровского края под председательством главы региона, посвященное стратегии развития региона на 2022-2026 годы, состоялось в городском Дворце культуры Хабаровска в среду."Впереди у нас много задач. В их решении мы ориентируемся на запросы граждан, указы и поручения президента России Владимира Владимировича Путина. Исходя из этого нами намечено пять флагманских инициатив: "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей", "Край притяжения. Туризм в удовольствие"... Выполнение этих инициатив – персональная ответственность региональной власти", – сказал губернатор, открывая заседание.Губернатор отметил, что "Интересная работа, достойная зарплата" – это не только эффективное сотрудничество работодателей со службой занятости и целевая подготовка квалифицированных кадров. Инициатива состоит из трех опорных проектов: "Новый инвестиционный цикл", "Кадровый центр", "Профессиональное мастерство". Направлена, в том числе, на удвоение ВРП в 2026 году до 1 триллиона 680 миллиардов рублей. В стадии реализации 130 проектов с объемом инвестиций более 2,5 триллиона рублей. Это создаст порядка 40 тысяч новых рабочих мест."Это, в первую очередь, успешная инвестиционная деятельность, которая позволит краю войти в двадцатку лидеров нацрейтинга состояния инвестклимата уже к 2026 году", - акцентировал внимание Дегтярев.Развитие региона как территории, комфортной для проживания, подразумевает под собой создание условий привлечения новых и удержания коренных жителей даже в самых отдаленных районах. На это нацелены проекты доступного жилья, разработки и внедрения "зеленых" технологий, популяризации спорта и здорового образа жизни, сохранения и приумножения культурного наследия."Комфортная среда – залог того, что люди не только останутся в крае, но и будут переезжать сюда из разных уголков страны. Ставлю задачу – к 2030 году Хабаровск должен стать городом-миллионником", – заявил губернатор.Он добавил, что на это направлены опорные проекты "За 4 часа в любую точку края" (транспортная доступность), "Дороги края", "Социальное казначейство", "Карта жителя Хабаровского края" (появится единая электронная карта "Муравьев-Амурский" в 2022 году), "Культурные гастроли" (будут проводиться фестивали бардовской песни, классической музыки и "Рок над Амуром"), "Зеленое будущее края" и "Мой Хабаровский край" (поддержка гражданских инициатив).Представить Хабаровский край как передовой инновационный, креативный и цифровой центр на Дальнем Востоке – в задачах направления "Край инноваций и новых возможностей". Здесь будет реализовано сразу семь экспериментальных идей, включая такие, как "Технологический прорыв" и "Умный регион"."Сегодня край обладает мощным потенциалом для реализации низкоуглеродных и безуглеродных проектов. А внедрение технологий на базе возобновляемых источников энергии не только обеспечит экологическую безопасность, но и даст толчок развитию новой отрасли в экономике региона", – отметил глава края.Проекты флагманской инициативы "Край здоровья. Растим будущее" - это, прежде всего, доступность и качество медпомощи и образования, всесторонняя помощь одаренным и творческим детям и молодежи. Включает три опорных направления: "Медицинские кадры решают всё!" (ДВГМУ увеличит набор студентов-целевиков в 2,5 раза), "Территория здоровья. Растим будущее" и "Одаренные дети". Так, согласно разработанному плану, уже в 2023 году будет создан краевой центр развития и поддержки одаренных детей "Сириус".Особое место в стратегии развития Хабаровского края отведено рекреационно-туристическому блоку, который способен стать одним из магистральных драйверов социально-экономического роста. Поэтому, как сообщил глава региона, "очень скоро сферу ждет полная перезагрузка и смена привычных приоритетов". Инициатива будет проходить через три опорных проекта: "Амур – дорога тысячелетий", "Дальневосточный художественный музей" и "Спортивная столица на востоке России".Все флагманские инициативы, опорные проекты, сроки их реализации и персональную ответственность Дегтярев закрепил подписанным накануне совещания соответствующим распоряжением.
https://ria.ru/20211207/khospis-1762493270.html
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https://ria.ru/20211022/ekonomika-1755724844.html
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общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, дальний восток
ХАБАРОВСК, 8 дек - РИА Новости.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
презентовал актуальную стратегию развития региона на ближайшие пять лет.
Расширенное заседание правительства Хабаровского края
под председательством главы региона, посвященное стратегии развития региона на 2022-2026 годы, состоялось в городском Дворце культуры Хабаровска
в среду.
"Впереди у нас много задач. В их решении мы ориентируемся на запросы граждан, указы и поручения президента России Владимира Владимировича Путина. Исходя из этого нами намечено пять флагманских инициатив: "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей", "Край притяжения. Туризм в удовольствие"... Выполнение этих инициатив – персональная ответственность региональной власти", – сказал губернатор, открывая заседание.
Губернатор отметил, что "Интересная работа, достойная зарплата" – это не только эффективное сотрудничество работодателей со службой занятости и целевая подготовка квалифицированных кадров. Инициатива состоит из трех опорных проектов: "Новый инвестиционный цикл", "Кадровый центр", "Профессиональное мастерство". Направлена, в том числе, на удвоение ВРП в 2026 году до 1 триллиона 680 миллиардов рублей. В стадии реализации 130 проектов с объемом инвестиций более 2,5 триллиона рублей. Это создаст порядка 40 тысяч новых рабочих мест.
"Это, в первую очередь, успешная инвестиционная деятельность, которая позволит краю войти в двадцатку лидеров нацрейтинга состояния инвестклимата уже к 2026 году", - акцентировал внимание Дегтярев.
Развитие региона как территории, комфортной для проживания, подразумевает под собой создание условий привлечения новых и удержания коренных жителей даже в самых отдаленных районах. На это нацелены проекты доступного жилья, разработки и внедрения "зеленых" технологий, популяризации спорта и здорового образа жизни, сохранения и приумножения культурного наследия.
"Комфортная среда – залог того, что люди не только останутся в крае, но и будут переезжать сюда из разных уголков страны. Ставлю задачу – к 2030 году Хабаровск должен стать городом-миллионником", – заявил губернатор.
Он добавил, что на это направлены опорные проекты "За 4 часа в любую точку края" (транспортная доступность), "Дороги края", "Социальное казначейство", "Карта жителя Хабаровского края" (появится единая электронная карта "Муравьев-Амурский" в 2022 году), "Культурные гастроли" (будут проводиться фестивали бардовской песни, классической музыки и "Рок над Амуром"), "Зеленое будущее края" и "Мой Хабаровский край" (поддержка гражданских инициатив).
Представить Хабаровский край как передовой инновационный, креативный и цифровой центр на Дальнем Востоке
– в задачах направления "Край инноваций и новых возможностей". Здесь будет реализовано сразу семь экспериментальных идей, включая такие, как "Технологический прорыв" и "Умный регион".
"Сегодня край обладает мощным потенциалом для реализации низкоуглеродных и безуглеродных проектов. А внедрение технологий на базе возобновляемых источников энергии не только обеспечит экологическую безопасность, но и даст толчок развитию новой отрасли в экономике региона", – отметил глава края.
Проекты флагманской инициативы "Край здоровья. Растим будущее" - это, прежде всего, доступность и качество медпомощи и образования, всесторонняя помощь одаренным и творческим детям и молодежи. Включает три опорных направления: "Медицинские кадры решают всё!" (ДВГМУ увеличит набор студентов-целевиков в 2,5 раза), "Территория здоровья. Растим будущее" и "Одаренные дети". Так, согласно разработанному плану, уже в 2023 году будет создан краевой центр развития и поддержки одаренных детей "Сириус".
Особое место в стратегии развития Хабаровского края отведено рекреационно-туристическому блоку, который способен стать одним из магистральных драйверов социально-экономического роста. Поэтому, как сообщил глава региона, "очень скоро сферу ждет полная перезагрузка и смена привычных приоритетов". Инициатива будет проходить через три опорных проекта: "Амур – дорога тысячелетий", "Дальневосточный художественный музей" и "Спортивная столица на востоке России".
Все флагманские инициативы, опорные проекты, сроки их реализации и персональную ответственность Дегтярев закрепил подписанным накануне совещания соответствующим распоряжением.