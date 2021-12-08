https://ria.ru/20211208/strategiya-1762695304.html

Дегтярев презентовал стратегию развития Хабаровского края до 2026 года

Дегтярев презентовал стратегию развития Хабаровского края до 2026 года - РИА Новости, 08.12.2021

Дегтярев презентовал стратегию развития Хабаровского края до 2026 года

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев презентовал актуальную стратегию развития региона на ближайшие пять лет. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:22

2021-12-08T10:22

2021-12-08T10:22

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ХАБАРОВСК, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев презентовал актуальную стратегию развития региона на ближайшие пять лет.Расширенное заседание правительства Хабаровского края под председательством главы региона, посвященное стратегии развития региона на 2022-2026 годы, состоялось в городском Дворце культуры Хабаровска в среду."Впереди у нас много задач. В их решении мы ориентируемся на запросы граждан, указы и поручения президента России Владимира Владимировича Путина. Исходя из этого нами намечено пять флагманских инициатив: "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей", "Край притяжения. Туризм в удовольствие"... Выполнение этих инициатив – персональная ответственность региональной власти", – сказал губернатор, открывая заседание.Губернатор отметил, что "Интересная работа, достойная зарплата" – это не только эффективное сотрудничество работодателей со службой занятости и целевая подготовка квалифицированных кадров. Инициатива состоит из трех опорных проектов: "Новый инвестиционный цикл", "Кадровый центр", "Профессиональное мастерство". Направлена, в том числе, на удвоение ВРП в 2026 году до 1 триллиона 680 миллиардов рублей. В стадии реализации 130 проектов с объемом инвестиций более 2,5 триллиона рублей. Это создаст порядка 40 тысяч новых рабочих мест."Это, в первую очередь, успешная инвестиционная деятельность, которая позволит краю войти в двадцатку лидеров нацрейтинга состояния инвестклимата уже к 2026 году", - акцентировал внимание Дегтярев.Развитие региона как территории, комфортной для проживания, подразумевает под собой создание условий привлечения новых и удержания коренных жителей даже в самых отдаленных районах. На это нацелены проекты доступного жилья, разработки и внедрения "зеленых" технологий, популяризации спорта и здорового образа жизни, сохранения и приумножения культурного наследия."Комфортная среда – залог того, что люди не только останутся в крае, но и будут переезжать сюда из разных уголков страны. Ставлю задачу – к 2030 году Хабаровск должен стать городом-миллионником", – заявил губернатор.Он добавил, что на это направлены опорные проекты "За 4 часа в любую точку края" (транспортная доступность), "Дороги края", "Социальное казначейство", "Карта жителя Хабаровского края" (появится единая электронная карта "Муравьев-Амурский" в 2022 году), "Культурные гастроли" (будут проводиться фестивали бардовской песни, классической музыки и "Рок над Амуром"), "Зеленое будущее края" и "Мой Хабаровский край" (поддержка гражданских инициатив).Представить Хабаровский край как передовой инновационный, креативный и цифровой центр на Дальнем Востоке – в задачах направления "Край инноваций и новых возможностей". Здесь будет реализовано сразу семь экспериментальных идей, включая такие, как "Технологический прорыв" и "Умный регион"."Сегодня край обладает мощным потенциалом для реализации низкоуглеродных и безуглеродных проектов. А внедрение технологий на базе возобновляемых источников энергии не только обеспечит экологическую безопасность, но и даст толчок развитию новой отрасли в экономике региона", – отметил глава края.Проекты флагманской инициативы "Край здоровья. Растим будущее" - это, прежде всего, доступность и качество медпомощи и образования, всесторонняя помощь одаренным и творческим детям и молодежи. Включает три опорных направления: "Медицинские кадры решают всё!" (ДВГМУ увеличит набор студентов-целевиков в 2,5 раза), "Территория здоровья. Растим будущее" и "Одаренные дети". Так, согласно разработанному плану, уже в 2023 году будет создан краевой центр развития и поддержки одаренных детей "Сириус".Особое место в стратегии развития Хабаровского края отведено рекреационно-туристическому блоку, который способен стать одним из магистральных драйверов социально-экономического роста. Поэтому, как сообщил глава региона, "очень скоро сферу ждет полная перезагрузка и смена привычных приоритетов". Инициатива будет проходить через три опорных проекта: "Амур – дорога тысячелетий", "Дальневосточный художественный музей" и "Спортивная столица на востоке России".Все флагманские инициативы, опорные проекты, сроки их реализации и персональную ответственность Дегтярев закрепил подписанным накануне совещания соответствующим распоряжением.

https://ria.ru/20211207/khospis-1762493270.html

https://ria.ru/20211025/ipoteka-1756108173.html

https://ria.ru/20211206/khabarovsk-1762311296.html

https://ria.ru/20211022/ekonomika-1755724844.html

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общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, дальний восток