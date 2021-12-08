https://ria.ru/20211208/stavka-1762742929.html

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении ключевой ставки

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении ключевой ставки - РИА Новости, 08.12.2021

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении ключевой ставки

Президент РФ Владимир Путин не может посылать Центральному банку сигналы о повышении процентной ставки, мегарегулятор принимает решения самостоятельно, заявил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:34

2021-12-08T13:34

2021-12-08T13:34

экономика

владимир путин

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не может посылать Центральному банку сигналы о повышении процентной ставки, мегарегулятор принимает решения самостоятельно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне Путин назвал рост инфляции главной проблемой для россиян, добавив, что в 2022 году нужно обеспечить возвращение его к целевому уровню в 4%. Пескова спросили, означает ли это, что президент дал сигнал на повышение процентной ставки на заседании ЦБ."Владимир Путин не может дать указания повысить ставку, поэтому в данном случае вопрос сформулирован некорректно. Вы знаете, это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора", - ответил представитель Кремля.Песков также уточнил, что президент "не может посылать сигналы мегарегулятору". Он отметил, что ЦБ самостоятельно принимает решения.

https://ria.ru/20211206/gref-1762362752.html

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экономика, владимир путин, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия