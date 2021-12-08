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В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении ключевой ставки
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении ключевой ставки - РИА Новости, 08.12.2021
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении ключевой ставки
Президент РФ Владимир Путин не может посылать Центральному банку сигналы о повышении процентной ставки, мегарегулятор принимает решения самостоятельно, заявил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:34
2021-12-08T13:34
2021-12-08T13:34
экономика
владимир путин
дмитрий песков
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не может посылать Центральному банку сигналы о повышении процентной ставки, мегарегулятор принимает решения самостоятельно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне Путин назвал рост инфляции главной проблемой для россиян, добавив, что в 2022 году нужно обеспечить возвращение его к целевому уровню в 4%. Пескова спросили, означает ли это, что президент дал сигнал на повышение процентной ставки на заседании ЦБ."Владимир Путин не может дать указания повысить ставку, поэтому в данном случае вопрос сформулирован некорректно. Вы знаете, это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора", - ответил представитель Кремля.Песков также уточнил, что президент "не может посылать сигналы мегарегулятору". Он отметил, что ЦБ самостоятельно принимает решения.
https://ria.ru/20211206/gref-1762362752.html
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экономика, владимир путин, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении ключевой ставки
Песков: Путин не может посылать сигналы о повышении процентной ставки, ЦБ решает сам