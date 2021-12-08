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Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией

Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией - РИА Новости, 08.12.2021

Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией

Президент США Джо Байден хочет более стабильных отношений с РФ, но продолжит поднимать беспокоящие его вопросы с президентом России Владимиром Путиным, заявила... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T02:13

2021-12-08T02:13

2021-12-08T02:13

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет более стабильных отношений с РФ, но продолжит поднимать беспокоящие его вопросы с президентом России Владимиром Путиным, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд."Президент Байден продолжает считать, что более стабильные и предсказуемые отношения США и России в интересах обеих наших стран. У нас продолжатся глубокие разногласия с Кремлем по правам человека, обращению с господином Навальным, свободе прессы и НПО, Белоруссии, киберугрозам, вмешательству в выборы, задержании американских граждан, персонале посольств и многим другим вещам", - заявила Нуланд в письменных показаниях конгрессу."Президент Байден уже поднимал и продолжит поднимать все эти вопросы с президентом Путиным", - добавила Нуланд."Когда США и Россия работают вместе, как мы это делаем сейчас по Ирану и начавшимся переговорам по стратегической стабильности, мы даем нашим гражданам и всем народам перспективы более безопасного будущего", - заявила она.

https://ria.ru/20211208/optimizm-1762670239.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, виктория нуланд, россия