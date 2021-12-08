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В Госдуме ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
В Госдуме ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР - РИА Новости, 08.12.2021
В Госдуме ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
США опасаются не восстановления Советского Союза, а укрепления России, ставшей международным игроком, без которого сейчас невозможно решить ни одну... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:40
2021-12-08T17:40
2021-12-08T17:40
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россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США опасаются не восстановления Советского Союза, а укрепления России, ставшей международным игроком, без которого сейчас невозможно решить ни одну внешнеполитическую проблему, считает депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз."Убежден, что Нуланд неплохо знает расклады в России. Она опасается не этого, а того, что Россия укрепляется, и Россия действительно стала международным игроком, без которой сейчас невозможно решить ни одну внешнеполитическую проблему. Поэтому они хотят запустить информационный тезис о возврате СССР, понимая, что этого уже не будет. Соответственно, укрепление позиций они расценивают как возврат к СССР", - рассказал РИА Новости Шхагошев.
https://ria.ru/20211208/sssr-1762741410.html
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в мире, сша, ссср, владимир путин, госдума рф, виктория нуланд, адальби шхагошев, россия
В Госдуме ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
Депутат Госдумы Шхагошев: США опасаются не восстановления СССР, а укрепления России