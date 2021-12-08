13:27 08.12.2021 (обновлено: 13:39 08.12.2021)
В Кремле ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь Песков: Нуланд прекрасно понимает, что воссоздать СССР невозможно
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Кремле убеждены, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прекрасно понимает, что воссоздать СССР невозможно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Нуланд заявила, что власти США опасаются, что президент России Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз".
"Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли такие планы у президента и насколько интеграция, которая сейчас происходит в рамках СНГ, может напоминать воссоздание СССР.
Ни одно из объединений на постсоветском пространстве не является попыткой реинкарнации Советского Союза, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Госпожа Нуланд наверняка знает, что на пространстве бывшего Советского Союза появились достаточно давно и вызревают интеграционные процессы с разной скоростью развития. Это и Содружество независимых государств, это и более продвинутые организации, такие как ЕврАзЭС и еще более продвинутая союзная структура, такое как союзные государства Россия и Беларусь, но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может ею стать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько интеграция, которая сейчас происходит в рамках СНГ, может напоминать воссоздание Советского Союза.
Он подчеркнул, что причина, по которой они не являются реинкарнацией СССР, в том, что на пространстве бывшего Советского Союза давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства.
"И на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга", - сказал Песков.