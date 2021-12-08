https://ria.ru/20211208/sssr-1762741410.html

В Кремле ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР

В Кремле ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР - РИА Новости, 08.12.2021

В Кремле ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР

В Кремле убеждены, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прекрасно понимает, что воссоздать СССР невозможно, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:27

2021-12-08T13:27

2021-12-08T13:39

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Кремле убеждены, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прекрасно понимает, что воссоздать СССР невозможно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Нуланд заявила, что власти США опасаются, что президент России Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз"."Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли такие планы у президента и насколько интеграция, которая сейчас происходит в рамках СНГ, может напоминать воссоздание СССР.Ни одно из объединений на постсоветском пространстве не является попыткой реинкарнации Советского Союза, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Госпожа Нуланд наверняка знает, что на пространстве бывшего Советского Союза появились достаточно давно и вызревают интеграционные процессы с разной скоростью развития. Это и Содружество независимых государств, это и более продвинутые организации, такие как ЕврАзЭС и еще более продвинутая союзная структура, такое как союзные государства Россия и Беларусь, но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может ею стать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько интеграция, которая сейчас происходит в рамках СНГ, может напоминать воссоздание Советского Союза.Он подчеркнул, что причина, по которой они не являются реинкарнацией СССР, в том, что на пространстве бывшего Советского Союза давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства."И на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211208/sssr-1762694884.html

https://ria.ru/20211208/soglashenie-1762694200.html

https://ria.ru/20211208/istoriya-1762682956.html

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в мире, ссср, владимир путин, дмитрий песков, виктория нуланд, сша, снг, россия, белоруссия, евразийский экономический союз