https://ria.ru/20211208/sssr-1762717282.html

Шушкевич назвал истинную причину встречи в Беловежской Пуще

"Был шокирован". Шушкевич назвал причину встречи в Беловежской Пуще - РИА Новости, 08.12.2021

Шушкевич назвал истинную причину встречи в Беловежской Пуще

Бывший председатель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич в интернет-эфире телеканала RT рассказал о причинах встречи в Беловежской Пуще в декабре... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:46

2021-12-08T11:46

2021-12-08T13:17

ссср

белоруссия

борис ельцин

михаил горбачев

содружество

станислав шушкевич

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывший председатель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич в интернет-эфире телеканала RT рассказал о причинах встречи в Беловежской Пуще в декабре 1991 года, а также о решении расформировать Советский Союз.По его словам, он прибыл туда с Борисом Ельциным и делегацией, чтобы договориться об увеличении поставок нефти и газа в Белоруссию, однако в процессе обсуждения основная тема изменилась."Геннадий Эдуардович Бурбулис предложил такую фразу: "А не согласимся ли подписаться под такой фразой, что СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование?" Я просто был шокирован. И тут мне вдруг стало ясно: это то, что надо делать. Я закричал первый: "Я подпишу", — заявил он.Сегодня исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактически Советский Союз прекратил существовать 25 декабря 1991 года, когда президент Михаил Горбачев в обращении к народу заявил о завершении своей деятельности на посту. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря главами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, а также председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем.В нем говорилось о роспуске СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение. Документ объявили открытым для присоединения к нему всех республик бывшего Союза и иных государств, разделяющих перечисленные цели и принципы.

https://ria.ru/20211208/sssr-1762615826.html

https://ria.ru/20211205/soyuz-1762254241.html

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белоруссия

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ссср, белоруссия, борис ельцин, михаил горбачев, содружество , станислав шушкевич, россия