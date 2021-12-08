Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/sssr-1762717282.html
Шушкевич назвал истинную причину встречи в Беловежской Пуще
"Был шокирован". Шушкевич назвал причину встречи в Беловежской Пуще - РИА Новости, 08.12.2021
Шушкевич назвал истинную причину встречи в Беловежской Пуще
Бывший председатель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич в интернет-эфире телеканала RT рассказал о причинах встречи в Беловежской Пуще в декабре... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:46
2021-12-08T13:17
ссср
белоруссия
борис ельцин
михаил горбачев
содружество
станислав шушкевич
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148312/71/1483127187_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_99131db749cb449853ef9b126f9a2b3b.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывший председатель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич в интернет-эфире телеканала RT рассказал о причинах встречи в Беловежской Пуще в декабре 1991 года, а также о решении расформировать Советский Союз.По его словам, он прибыл туда с Борисом Ельциным и делегацией, чтобы договориться об увеличении поставок нефти и газа в Белоруссию, однако в процессе обсуждения основная тема изменилась."Геннадий Эдуардович Бурбулис предложил такую фразу: "А не согласимся ли подписаться под такой фразой, что СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование?" Я просто был шокирован. И тут мне вдруг стало ясно: это то, что надо делать. Я закричал первый: "Я подпишу", — заявил он.Сегодня исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактически Советский Союз прекратил существовать 25 декабря 1991 года, когда президент Михаил Горбачев в обращении к народу заявил о завершении своей деятельности на посту. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря главами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, а также председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем.В нем говорилось о роспуске СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение. Документ объявили открытым для присоединения к нему всех республик бывшего Союза и иных государств, разделяющих перечисленные цели и принципы.
https://ria.ru/20211208/sssr-1762615826.html
https://ria.ru/20211205/soyuz-1762254241.html
ссср
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148312/71/1483127187_308:0:2993:2014_1920x0_80_0_0_714bdb89aa66e9388df17837a987091c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, белоруссия, борис ельцин, михаил горбачев, содружество , станислав шушкевич, россия
11:46 08.12.2021 (обновлено: 13:17 08.12.2021)
 
"Был шокирован". Шушкевич назвал причину встречи в Беловежской Пуще

RT: Шушкевич назвал причину встречи в Беловежской Пуще, на которой оформили распад СССР

© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в фотобанкПодписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год
Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывший председатель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич в интернет-эфире телеканала RT рассказал о причинах встречи в Беловежской Пуще в декабре 1991 года, а также о решении расформировать Советский Союз.
По его словам, он прибыл туда с Борисом Ельциным и делегацией, чтобы договориться об увеличении поставок нефти и газа в Белоруссию, однако в процессе обсуждения основная тема изменилась.
Церемония подписания Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
08:00
Шесть человек, которые убили СССР: зачем они это сделали
"Геннадий Эдуардович Бурбулис предложил такую фразу: "А не согласимся ли подписаться под такой фразой, что СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование?" Я просто был шокирован. И тут мне вдруг стало ясно: это то, что надо делать. Я закричал первый: "Я подпишу", — заявил он.
Сегодня исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактически Советский Союз прекратил существовать 25 декабря 1991 года, когда президент Михаил Горбачев в обращении к народу заявил о завершении своей деятельности на посту. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря главами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, а также председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем.
В нем говорилось о роспуске СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение. Документ объявили открытым для присоединения к нему всех республик бывшего Союза и иных государств, разделяющих перечисленные цели и принципы.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 15:01
Кравчук заявил, что народ был готов к распаду СССР
 
СССРБелоруссияБорис ЕльцинМихаил ГорбачевСодружествоСтанислав ШушкевичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений