Шушкевич назвал истинную причину встречи в Беловежской Пуще

11:46 08.12.2021 (обновлено: 13:17 08.12.2021)
"Был шокирован". Шушкевич назвал причину встречи в Беловежской Пуще
RT: Шушкевич назвал причину встречи в Беловежской Пуще, на которой оформили распад СССР
© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в фотобанкПодписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывший председатель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич в интернет-эфире телеканала RT рассказал о причинах встречи в Беловежской Пуще в декабре 1991 года, а также о решении расформировать Советский Союз.
По его словам, он прибыл туда с Борисом Ельциным и делегацией, чтобы договориться об увеличении поставок нефти и газа в Белоруссию, однако в процессе обсуждения основная тема изменилась.
"Геннадий Эдуардович Бурбулис предложил такую фразу: "А не согласимся ли подписаться под такой фразой, что СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование?" Я просто был шокирован. И тут мне вдруг стало ясно: это то, что надо делать. Я закричал первый: "Я подпишу", — заявил он.
Сегодня исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактически Советский Союз прекратил существовать 25 декабря 1991 года, когда президент Михаил Горбачев в обращении к народу заявил о завершении своей деятельности на посту. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря главами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, а также председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем.
В нем говорилось о роспуске СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение. Документ объявили открытым для присоединения к нему всех республик бывшего Союза и иных государств, разделяющих перечисленные цели и принципы.
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