https://ria.ru/20211208/sssr-1762694884.html

В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР

В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР - РИА Новости, 08.12.2021

В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР

Обвинения США в адрес России в желании восстановить Советский Союз являются нелепыми домыслами, которые намеренно вбрасываются в публичное пространство, заявил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:17

2021-12-08T10:17

2021-12-08T10:17

политика

сша

ссср

владимир путин

константин косачев

виктория нуланд

россия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Обвинения США в адрес России в желании восстановить Советский Союз являются нелепыми домыслами, которые намеренно вбрасываются в публичное пространство, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.США опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.По его словам, цель одна, и она шита белыми нитками – "заставить соперников оправдываться, доказывая свою невиновность и непричастность"."Полагаю, что нам на такие нехитрые ловушки вестись не следует, тем более, когда они озвучиваются даже не вторыми, а третьими лицами", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20211208/sssr-1762615826.html

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политика, сша, ссср, владимир путин, константин косачев, виктория нуланд, россия