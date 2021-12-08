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В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР - РИА Новости, 08.12.2021
В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
Обвинения США в адрес России в желании восстановить Советский Союз являются нелепыми домыслами, которые намеренно вбрасываются в публичное пространство, заявил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:17
2021-12-08T10:17
2021-12-08T10:17
политика
сша
ссср
владимир путин
константин косачев
виктория нуланд
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Обвинения США в адрес России в желании восстановить Советский Союз являются нелепыми домыслами, которые намеренно вбрасываются в публичное пространство, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.США опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.По его словам, цель одна, и она шита белыми нитками – "заставить соперников оправдываться, доказывая свою невиновность и непричастность"."Полагаю, что нам на такие нехитрые ловушки вестись не следует, тем более, когда они озвучиваются даже не вторыми, а третьими лицами", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20211208/sssr-1762615826.html
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политика, сша, ссср, владимир путин, константин косачев, виктория нуланд, россия
В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
Сенатор Косачев: США намеренно вбрасывают домыслы о восстановлении СССР