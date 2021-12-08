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Россия представит США предложения в сфере безопасности
Россия представит США предложения в сфере безопасности - РИА Новости, 08.12.2021
Россия представит США предложения в сфере безопасности
Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:09
2021-12-08T17:35
в мире
сша
владимир путин
россия
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Это тема отдельного разговора. Мы с президентом договорились о том, что продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно. Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передадим их американской стороне на рассмотрение", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
https://ria.ru/20211208/putin-1762804126.html
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в мире, сша, владимир путин, россия
17:09 08.12.2021 (обновлено: 17:35 08.12.2021)
 
Россия представит США предложения в сфере безопасности

Россия в течение недели представит США предложения в сфере безопасности

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Это тема отдельного разговора. Мы с президентом договорились о том, что продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно. Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передадим их американской стороне на рассмотрение", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
17:27
Греция может сыграть позитивную роль в отношениях с НАТО, заявил Путин
 
В миреСШАВладимир ПутинРоссия
 
 
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