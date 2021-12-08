https://ria.ru/20211208/ssha-1762734802.html

США не могут принять новую реальность многополярного мира, заявил Слуцкий

США не могут принять новую реальность многополярного мира, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.12.2021

США не могут принять новую реальность многополярного мира, заявил Слуцкий

В США "испытывают фантомные боли холодной войны" и не могут принять новую реальность многополярного мира, заявил председатель комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:56

2021-12-08T12:56

2021-12-08T12:56

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леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В США "испытывают фантомные боли холодной войны" и не могут принять новую реальность многополярного мира, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывание заместителя госсекретаря Виктории Нуланд про реставрацию СССР.Власти США опасаются, что президент России Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз", заявила ранее Нуланд."Сегодня исполняется 30 лет со дня подписания Беловежских соглашений, заложивших основу для прекращения существования СССР. Но сила и мощь той великой страны до сих пор не дает спокойно спать западным политикам… Очевидно в Соединенных Штатах продолжают испытывать "фантомные боли" холодной войны, высматривая в Европе "призрак коммунизма", и не могут принять реальность многополярного мира без власти одного гегемона", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.При этом он отметил, что сотрудничество в рамках СНГ, Евразийского экономического союза и целого ряда других структур, например, БРИКС и ШОС, где принимает участие Россия, "выстраивается исключительно на равноправной и взаимовыгодной основе, а не против кого-то". По его словам, на реванш по установлению доминирования направлена внешняя политика США последних лет, но не России."Россия заинтересована в стабильных и понятных отношениях с Соединёнными Штатами, а не "реинкарнации" блокового противостояния", - добавил политик.

https://ria.ru/20211208/vossozdanie-1762670508.html

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в мире, сша, ссср, владимир путин, госдума рф, виктория нуланд, леонид слуцкий (политик), россия