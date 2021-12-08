https://ria.ru/20211208/sredstva-1762739417.html

Мишустин призвал эффективно расходовать бюджетные средства

Мишустин призвал эффективно расходовать бюджетные средства - РИА Новости, 08.12.2021

Мишустин призвал эффективно расходовать бюджетные средства

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал повышать эффективность расходования средств бюджета и федеральных программ. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:21

2021-12-08T13:21

2021-12-08T13:38

михаил мишустин

экономика

правительство рф

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал повышать эффективность расходования средств бюджета и федеральных программ."Важно продолжить двигаться в том же темпе, повышать эффективность и равномерность расходования средств бюджета и федеральных программ", - сказал Мишустин на заседании правительства.Говоря о реализации федеральных целевых и адресной инвестиционной программ, он отметил, что выросло кассовое исполнение. Кроме того, больше чем на две трети увеличился объем их софинансирования со стороны регионов и внебюджетных источников.

https://ria.ru/20211208/raskhody-1762708436.html

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михаил мишустин, экономика, правительство рф, россия