https://ria.ru/20211208/soyuz-1762823662.html

Рогозин рассказал о выросшем спросе на пилотируемые полеты в космос

Рогозин рассказал о выросшем спросе на пилотируемые полеты в космос - РИА Новости, 08.12.2021

Рогозин рассказал о выросшем спросе на пилотируемые полеты в космос

Программа полетов космических кораблей "Союз" на 2023 год будет напряженной, из-за международных заявок требуется больше пилотируемых кораблей, их, возможно,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:51

2021-12-08T18:51

2021-12-08T19:02

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. Программа полетов космических кораблей "Союз" на 2023 год будет напряженной, из-за международных заявок требуется больше пилотируемых кораблей, их, возможно, будут создавать в ущерб производству грузовиков, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."По 2023 году у нас есть напряженность в связи с появлением дополнительных заявок на эти полеты", - сказал Рогозин на пресс-конференции после стыковки корабля "Союз МС-20" с МКС. "Сегодня я дал поручение пересмотреть программу выпуска транспортных в пользу пилотируемых, потому что у нас есть две заявки", - добавил он.Рогозин уточнил, что программа пилотируемых полетов на МКС на 2022 год в целом уже сверстана. Он напомнил, что помимо полетов туристов обсуждаются возможные экспедиции специалистов из разных стран, например, Белоруссии или Турции.

https://ria.ru/20211006/kinoekipazh-1753308392.html

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)