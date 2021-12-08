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От развала СССР выиграли советская элита, США и Европа, заявил Володин
От развала СССР выиграли советская элита, США и Европа, заявил Володин - РИА Новости, 08.12.2021
От развала СССР выиграли советская элита, США и Европа, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из развала СССР извлекли выгоду бывшая советская элита, США и Европа. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:54
2021-12-08T10:54
2021-12-08T10:54
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из развала СССР извлекли выгоду бывшая советская элита, США и Европа.В декабре исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение."Бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду. США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны", - написал Володин в своем telegram-канале.От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав, отметил политик."До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии. Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал", - также сообщил он.
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политика, сша, белоруссия, михаил горбачев, вячеслав володин, снг, госдума рф, россия
От развала СССР выиграли советская элита, США и Европа, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что от развала СССР выиграли советская элита, США и Европа