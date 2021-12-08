Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/soyuz-1762702959.html
От развала СССР выиграли советская элита, США и Европа, заявил Володин
От развала СССР выиграли советская элита, США и Европа, заявил Володин - РИА Новости, 08.12.2021
От развала СССР выиграли советская элита, США и Европа, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из развала СССР извлекли выгоду бывшая советская элита, США и Европа. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:54
2021-12-08T10:54
политика
сша
белоруссия
михаил горбачев
вячеслав володин
снг
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758534222_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_03af42d3b236a829c9de584e200bdc5b.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из развала СССР извлекли выгоду бывшая советская элита, США и Европа.В декабре исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение."Бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду. США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны", - написал Володин в своем telegram-канале.От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав, отметил политик."До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии. Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал", - также сообщил он.
https://ria.ru/20211208/soyuz-1762694343.html
https://ria.ru/20211208/istoriya-1762691548.html
сша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758534222_327:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_9cf689ada20f74095d2972c5d728314d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, белоруссия, михаил горбачев, вячеслав володин, снг, госдума рф, россия
10:54 08.12.2021
 
От развала СССР выиграли советская элита, США и Европа, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил, что от развала СССР выиграли советская элита, США и Европа

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из развала СССР извлекли выгоду бывшая советская элита, США и Европа.
В декабре исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
10:10
Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
"Бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду. США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны", - написал Володин в своем telegram-канале.
От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав, отметил политик.
"До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии. Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал", - также сообщил он.
Сергей Бабурин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
09:50
СССР мог и должен был сохраниться, считает Бабурин
 
ПолитикаСШАБелоруссияМихаил ГорбачевВячеслав ВолодинСНГГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений