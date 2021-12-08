https://ria.ru/20211208/soyuz-1762701742.html

"Союз МС-20" с японскими космическими туристами вышел на орбиту

"Союз МС-20" с японскими космическими туристами вышел на орбиту - РИА Новости, 08.12.2021

"Союз МС-20" с японскими космическими туристами вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:49

2021-12-08T10:49

2021-12-08T12:49

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

александр мисуркин

юсаку маэдзава

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным, передает корреспондент РИА Новости.Ракета стартовала с первой площадки Байконура, также именуемой "Гагаринским стартом", в 10.38 мск. Стыковка корабля с МКС ожидается в 16.41 мск. Как сообщили в "Роскосмосе", раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе обеих панелей солнечных батарей, произошло штатно.Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Кроме того, туристы и командир корабля продолжат обучать друг друга русскому и японскому языкам.Экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры - адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.

https://ria.ru/20211208/zapusk-1762691392.html

https://ria.ru/20211208/kosmos-1762712220.html

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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава