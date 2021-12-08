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"Союз МС-20" с японскими космическими туристами вышел на орбиту
"Союз МС-20" с японскими космическими туристами вышел на орбиту - РИА Новости, 08.12.2021
"Союз МС-20" с японскими космическими туристами вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:49
2021-12-08T12:49
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
юсаку маэдзава
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным, передает корреспондент РИА Новости.Ракета стартовала с первой площадки Байконура, также именуемой "Гагаринским стартом", в 10.38 мск. Стыковка корабля с МКС ожидается в 16.41 мск. Как сообщили в "Роскосмосе", раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе обеих панелей солнечных батарей, произошло штатно.Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Кроме того, туристы и командир корабля продолжат обучать друг друга русскому и японскому языкам.Экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры - адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.
https://ria.ru/20211208/zapusk-1762691392.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава
10:49 08.12.2021 (обновлено: 12:49 08.12.2021)
 
"Союз МС-20" с японскими космическими туристами вышел на орбиту

Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами Маэдзавой и Хирано вышел на орбиту

© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а
© ТАСС/POOL
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета стартовала с первой площадки Байконура, также именуемой "Гагаринским стартом", в 10.38 мск. Стыковка корабля с МКС ожидается в 16.41 мск. Как сообщили в "Роскосмосе", раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе обеих панелей солнечных батарей, произошло штатно.
LIVE: Союз МС-20 запускает 20-ю экспедицию на МКС
09:50Хочу стать космонавтом
Запуск "Союза МС-20" с космическими туристами к МКС. Трансляция
Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.
В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.
На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Кроме того, туристы и командир корабля продолжат обучать друг друга русскому и японскому языкам.
Экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры - адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
12:34
Поехали! "Союз" отправил японских туристов к МКС
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинЮсаку Маэдзава
 
 
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