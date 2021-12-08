10:49 08.12.2021 (обновлено: 12:49 08.12.2021)
"Союз МС-20" с японскими космическими туристами вышел на орбиту
Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами Маэдзавой и Хирано вышел на орбиту
© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а"
© ТАСС/POOL
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета стартовала с первой площадки Байконура, также именуемой "Гагаринским стартом", в 10.38 мск. Стыковка корабля с МКС ожидается в 16.41 мск. Как сообщили в "Роскосмосе", раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе обеих панелей солнечных батарей, произошло штатно.
Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.
В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.
На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Кроме того, туристы и командир корабля продолжат обучать друг друга русскому и японскому языкам.
Экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры - адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.