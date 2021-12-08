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Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев - РИА Новости, 08.12.2021
Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
Руководители ряда советских республик постарались усилить свою власть на местах в последние годы существования СССР, в итоге центробежные силы взяли верх, а... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:10
2021-12-08T10:10
2021-12-08T10:10
политика
ссср
константин косачев
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Руководители ряда советских республик постарались усилить свою власть на местах в последние годы существования СССР, в итоге центробежные силы взяли верх, а Союз проиграл, считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.Тридцать лет назад, 8 декабря 1991 года, было создано Содружество Независимых Государств, эта дата считается днем распада СССР."Столкнулись две программы - центростремительная и центробежная. За каждой из них стояли миллионы людей, десятки миллионов. За каждой. Верх взяла центробежная программа, умело разыгранная тогдашними руководителями ряда союзных республик в интересах усиления собственной, "республиканской" власти", - сказал Косачев РИА Новости.По его словам, "республики победили, Союз – проиграл". "Победителей не судят. Но ностальгия по нашему общему прошлому сохраняется", - отметил сенатор.
https://ria.ru/20211208/istoriya-1762691548.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, ссср, константин косачев
Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
Сенатор Косачев заявил, что главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл