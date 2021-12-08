12:25 08.12.2021 (обновлено: 12:51 08.12.2021)
В Минске заявили о желании стать непостоянным членом Совбеза ООН
МИД Белоруссии: Минск хочет стать непостоянным членом СБ ООН на 2024-2025 годы
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Белоруссия хочет войти в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы от восточноевропейского региона, но не исключает выдвижения Западом кандидата-спойлера, чтобы сорвать белорусскую выборную кампанию, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"Мы еще с 2007 года являемся единственным кандидатом от восточноевропейской региональной группы в состав непостоянных членов СБ ООН на 2024-2025 годы. Выборы должны состояться в 2023 году. Члены нашей группы, как правило, не выставляют параллельно свои конкурентные кандидатуры при заблаговременном выдвижении других. Такой джентльменский подход, поэтому заявки расписаны уже до 2051 года", - рассказал Глаз.
По его словам, белорусская сторона ведет работу в плановом порядке в соответствии со стратегией выборной кампании. "В случае избрания Беларусь будет продвигать в СБ ООН в качестве основного приоритета идею о запуске широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности", - заявил пресс-секретарь.
"При этом мы, конечно, знаем, что в нынешней ситуации специально, чтобы сорвать ход нашей выборной кампании, странами Запада может быть выдвинут кандидат-спойлер. В этом случае, естественно, ни о каком самостоятельном решении этого кандидата выдвинуться в состав СБ ООН, тем более в столь сжатые сроки, не может идти и речи. Это будет такая марионеточная кандидатура в пику Беларуси, которая будет опираться на мощную поддержку западных стран в своей кампании", - отметил Глаз. Пресс-секретарь добавил, что "для большинства государств-членов ООН такой расклад будет очевиден, ибо будет создан явно политизированный прецедент".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
В минувший четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. Минск, в свою очередь, объявил об ответных мерах на новые санкции Запада, включая запрет на ввоз отдельных товаров из стран, применяющих ограничения к Минску, и расширение списка лиц, чей въезд на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.