https://ria.ru/20211208/sotsseti-1762878864.html

Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал лучшим в России

Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал лучшим в России - РИА Новости, 09.12.2021

Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал лучшим в России

Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал победителем Национальной премии "Премия Рунета" в номинации "Открытые коммуникации", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-08T10:24

2021-12-08T10:24

2021-12-09T10:26

тульская область

соцсети

алексей дюмин

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ТУЛА, 8 дек - РИА Новости. Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал победителем Национальной премии "Премия Рунета" в номинации "Открытые коммуникации", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, 18-я церемония вручения ежегодной Национальной премии лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям за вклад в развитие российского сегмента сети интернет "Премия Рунета" состоялась в Москве. Учредитель премии — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации."В номинации "Открытые коммуникации" правительство Тульской области получило статуэтку за лучший официальный паблик региона в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Награду получил руководитель Центра управления регионом Тульской области Артем Ткаченко", - сказал представитель пресс-службы.Руководитель ЦУР отметил определяющую роль губернатора Алексея Дюмина в развитии интернет-коммуникаций, которые за последние 5 лет вышли в регионе на принципиально новый уровень и позволяют эффективно взаимодействовать с жителями в удобном для них формате.

https://ria.ru/20211118/nsi-1759587810.html

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соцсети, алексей дюмин