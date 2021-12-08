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Тульская область
https://ria.ru/20211208/sotsseti-1762878864.html
Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал лучшим в России
Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал лучшим в России - РИА Новости, 09.12.2021
Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал лучшим в России
Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал победителем Национальной премии "Премия Рунета" в номинации "Открытые коммуникации", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-08T10:24
2021-12-09T10:26
тульская область
соцсети
алексей дюмин
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ТУЛА, 8 дек - РИА Новости. Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал победителем Национальной премии "Премия Рунета" в номинации "Открытые коммуникации", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, 18-я церемония вручения ежегодной Национальной премии лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям за вклад в развитие российского сегмента сети интернет "Премия Рунета" состоялась в Москве. Учредитель премии — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации."В номинации "Открытые коммуникации" правительство Тульской области получило статуэтку за лучший официальный паблик региона в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Награду получил руководитель Центра управления регионом Тульской области Артем Ткаченко", - сказал представитель пресс-службы.Руководитель ЦУР отметил определяющую роль губернатора Алексея Дюмина в развитии интернет-коммуникаций, которые за последние 5 лет вышли в регионе на принципиально новый уровень и позволяют эффективно взаимодействовать с жителями в удобном для них формате.
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соцсети, алексей дюмин
10:24 08.12.2021 (обновлено: 10:26 09.12.2021)
 

Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал лучшим в России

© РИА Новости / Наталья РябоваРуки на клавиатуре
Руки на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Наталья Рябова
Читать ria.ru в
ТУЛА, 8 дек - РИА Новости. Официальный паблик Тульской области в соцсетях стал победителем Национальной премии "Премия Рунета" в номинации "Открытые коммуникации", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
По его словам, 18-я церемония вручения ежегодной Национальной премии лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям за вклад в развитие российского сегмента сети интернет "Премия Рунета" состоялась в Москве. Учредитель премии — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации.
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18 ноября, 10:56Тульская область
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"В номинации "Открытые коммуникации" правительство Тульской области получило статуэтку за лучший официальный паблик региона в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Награду получил руководитель Центра управления регионом Тульской области Артем Ткаченко", - сказал представитель пресс-службы.
Руководитель ЦУР отметил определяющую роль губернатора Алексея Дюмина в развитии интернет-коммуникаций, которые за последние 5 лет вышли в регионе на принципиально новый уровень и позволяют эффективно взаимодействовать с жителями в удобном для них формате.
 
Тульская областьСоцсетиАлексей Дюмин
 
 
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