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Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР
Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР - РИА Новости, 08.12.2021
Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал подписанное тридцать лет назад Беловежское соглашение "смертным приговором Советскому Союзу". РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:10
2021-12-08T10:10
общество
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белоруссия
снг
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал подписанное тридцать лет назад Беловежское соглашение "смертным приговором Советскому Союзу".Тридцать лет назад в резиденции белорусского правительства в Беловежской пуще руководством России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение о создании СНГ."Фактически это был смертный приговор Советскому Союзу. Беловежский сговор сделал процесс распада СССР необратимым, придал ему видимость законности. И стал одним из главных символов крупнейшей геополитической катастрофы XX века", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его мнению, что "Беловежский сговор - это смесь подлости и предательства, бессовестного вранья и безответственного политиканства"."Его участники обещали народам райскую жизнь. И многие в это поверили. Внутренне согласились с развалом великой страны, надеясь получить взамен европейское процветание. Потом, конечно, наступило отрезвление, но было поздно", - подчеркнул Аксенов.По его словам, из событий тридцатилетней давности нужно извлечь простой и важный урок: надо дорожить Отечеством, беречь его и защищать, быть со своей страной в горе и в радости. "Как писал Есенин: "Не надо рая. Дайте родину мою", - процитировал поэта глава Крыма.
https://ria.ru/20211208/soglashenie-1762401222.html
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общество, ссср, белоруссия, снг, сергей аксенов (политик), россия
10:10 08.12.2021
 
Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР

Глава Крыма Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал подписанное тридцать лет назад Беловежское соглашение "смертным приговором Советскому Союзу".
Тридцать лет назад в резиденции белорусского правительства в Беловежской пуще руководством России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение о создании СНГ.
"Фактически это был смертный приговор Советскому Союзу. Беловежский сговор сделал процесс распада СССР необратимым, придал ему видимость законности. И стал одним из главных символов крупнейшей геополитической катастрофы XX века", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Церемония подписания Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
04:02
Соглашение о создании СНГ ("Беловежское соглашение")
По его мнению, что "Беловежский сговор - это смесь подлости и предательства, бессовестного вранья и безответственного политиканства".
"Его участники обещали народам райскую жизнь. И многие в это поверили. Внутренне согласились с развалом великой страны, надеясь получить взамен европейское процветание. Потом, конечно, наступило отрезвление, но было поздно", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, из событий тридцатилетней давности нужно извлечь простой и важный урок: надо дорожить Отечеством, беречь его и защищать, быть со своей страной в горе и в радости. "Как писал Есенин: "Не надо рая. Дайте родину мою", - процитировал поэта глава Крыма.
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и президент РФ Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 14:26
Назарбаев вспомнил о ссоре Горбачева и Ельцина после Беловежских соглашений
 
ОбществоСССРБелоруссияСНГСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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