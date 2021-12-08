https://ria.ru/20211208/soglashenie-1762694200.html

Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР

Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР - РИА Новости, 08.12.2021

Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал подписанное тридцать лет назад Беловежское соглашение "смертным приговором Советскому Союзу". РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:10

2021-12-08T10:10

2021-12-08T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал подписанное тридцать лет назад Беловежское соглашение "смертным приговором Советскому Союзу".Тридцать лет назад в резиденции белорусского правительства в Беловежской пуще руководством России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение о создании СНГ."Фактически это был смертный приговор Советскому Союзу. Беловежский сговор сделал процесс распада СССР необратимым, придал ему видимость законности. И стал одним из главных символов крупнейшей геополитической катастрофы XX века", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его мнению, что "Беловежский сговор - это смесь подлости и предательства, бессовестного вранья и безответственного политиканства"."Его участники обещали народам райскую жизнь. И многие в это поверили. Внутренне согласились с развалом великой страны, надеясь получить взамен европейское процветание. Потом, конечно, наступило отрезвление, но было поздно", - подчеркнул Аксенов.По его словам, из событий тридцатилетней давности нужно извлечь простой и важный урок: надо дорожить Отечеством, беречь его и защищать, быть со своей страной в горе и в радости. "Как писал Есенин: "Не надо рая. Дайте родину мою", - процитировал поэта глава Крыма.

https://ria.ru/20211208/soglashenie-1762401222.html

https://ria.ru/20211205/ssora-1762250258.html

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общество, ссср, белоруссия, снг, сергей аксенов (политик), россия