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Соглашение о создании СНГ ("Беловежское соглашение")
Соглашение о создании СНГ ("Беловежское соглашение") - РИА Новости, 08.12.2021
Соглашение о создании СНГ ("Беловежское соглашение")
8 декабря 1991 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T04:02
2021-12-08T04:02
справки
оон
борис ельцин
михаил горбачев
снг
россия
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8 декабря 1991 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение".Подписанию документа предшествовали события, происходившие с середины 1980-х годов на территории бывшего Советского Союза. Изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками, стремившимися к самостоятельности. В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза.Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.Неудавшийся государственный переворот положил начало процессу стихийного разрушения союзной государственности. С 20 августа по 27 октября 1991 года приняли решение о независимости (выходе из СССР) одиннадцать союзных республик. Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект Союзного договора по созданию "Союза Суверенных Государств" (ССГ) как конфедерации независимых государств.Однако переговоры о подписании нового Союзного договора зашли в тупик. Украина вышла из процесса подготовки Договора о ССГ, готовясь к проведению республиканского референдума о независимости.1 декабря 1991 года на референдуме более 90% населения Украины высказалось за независимость своего государства, а 5 декабря президент Украины Леонид Кравчук объявил, что страна денонсирует договор 1922 года о создании СССР.8 декабря президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще (Белоруссия) подписали Соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.В документе была подтверждена приверженность принципам Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, других международных обязательств. В Соглашении говорится, что с момента его заключения на территориях подписавших его стран не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего СССР, а деятельность союзных органов власти прекращается. Стороны обязались "развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому информационному обмену".В Соглашении подчеркнута неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества, заявлены гарантии их открытости и свободы передвижения граждан.В статьях, касающихся проблем военного строительства и обороны, государства-учредители зафиксировали свою готовность активно сотрудничать в "обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов", подтвердили стремление к "ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем". Стороны заявили, что "будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием", а также "совместно гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил".В Соглашении содержался перечень основных направлений совместной деятельности, которую страны намерены осуществлять через общие координирующие институты: координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество в формировании общего экономического пространства, в области таможенной политики, развитии систем транспорта и связи, в области охраны окружающей среды, борьбы с преступностью.Соглашение было объявлено открытым для присоединения к нему всех республик бывшего СССР и иных государств, разделяющих цели и принципы этого документа.Руководители стран в дополнение к основному документу встречи подписали Заявление, в котором констатировали, что "переговоры о подготовке нового Союзного Договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактором". Главы трех государств подчеркнули, что на образование Содружества Независимых Государств они решились, "осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических реформ".Соглашение, заключенное в Беловежской пуще, не оставляло места для союзной формы государственного устройства на территории СССР. В последовавшем после его подписания заявлении президент СССР Михаил Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.10 декабря 1991 года соглашение было ратифицировано Верховными Советами Украины и Белоруссии, 12 декабря – Верховным Советом РСФСР.21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководители 11 из 15 бывших союзных республик (кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) подписали Протокол к Соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах.В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую Декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.Вступление в СНГ Грузии было оформлено решением глав государств от 3 декабря 1993 года, принятым в связи с обращением главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе от 8 октября 1993 года. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ. 22 января 1993 года в Минске (Белоруссия) на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами-членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам-учредителям и государствам-участникам Содружества. Туркмения на казанском саммите СНГ (26 августа 2005 года) заявила о том, что будет участвовать в Содружестве в качестве "ассоциированного члена". С 2014 года Украина фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, оон, борис ельцин, михаил горбачев, снг, россия
04:02 08.12.2021
 

Соглашение о создании СНГ ("Беловежское соглашение")

© РИА Новости / Ю. Иванов / Перейти в фотобанкЦеремония подписания Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств
Церемония подписания Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Ю. Иванов
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8 декабря 1991 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение".
Подписанию документа предшествовали события, происходившие с середины 1980-х годов на территории бывшего Советского Союза. Изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками, стремившимися к самостоятельности. В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза.
Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4% принявших участие в голосовании.
На основе итогов всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.
Неудавшийся государственный переворот положил начало процессу стихийного разрушения союзной государственности.
С 20 августа по 27 октября 1991 года приняли решение о независимости (выходе из СССР) одиннадцать союзных республик.
Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект Союзного договора по созданию "Союза Суверенных Государств" (ССГ) как конфедерации независимых государств.
Однако переговоры о подписании нового Союзного договора зашли в тупик. Украина вышла из процесса подготовки Договора о ССГ, готовясь к проведению республиканского референдума о независимости.
1 декабря 1991 года на референдуме более 90% населения Украины высказалось за независимость своего государства, а 5 декабря президент Украины Леонид Кравчук объявил, что страна денонсирует договор 1922 года о создании СССР.
8 декабря президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще (Белоруссия) подписали Соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.
В документе была подтверждена приверженность принципам Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, других международных обязательств. В Соглашении говорится, что с момента его заключения на территориях подписавших его стран не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего СССР, а деятельность союзных органов власти прекращается. Стороны обязались "развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому информационному обмену".
В Соглашении подчеркнута неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества, заявлены гарантии их открытости и свободы передвижения граждан.
В статьях, касающихся проблем военного строительства и обороны, государства-учредители зафиксировали свою готовность активно сотрудничать в "обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов", подтвердили стремление к "ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем". Стороны заявили, что "будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием", а также "совместно гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил".
В Соглашении содержался перечень основных направлений совместной деятельности, которую страны намерены осуществлять через общие координирующие институты: координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество в формировании общего экономического пространства, в области таможенной политики, развитии систем транспорта и связи, в области охраны окружающей среды, борьбы с преступностью.
Соглашение было объявлено открытым для присоединения к нему всех республик бывшего СССР и иных государств, разделяющих цели и принципы этого документа.
Руководители стран в дополнение к основному документу встречи подписали Заявление, в котором констатировали, что "переговоры о подготовке нового Союзного Договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактором". Главы трех государств подчеркнули, что на образование Содружества Независимых Государств они решились, "осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических реформ".
Соглашение, заключенное в Беловежской пуще, не оставляло места для союзной формы государственного устройства на территории СССР. В последовавшем после его подписания заявлении президент СССР Михаил Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.
10 декабря 1991 года соглашение было ратифицировано Верховными Советами Украины и Белоруссии, 12 декабря – Верховным Советом РСФСР.
21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководители 11 из 15 бывших союзных республик (кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) подписали Протокол к Соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах.
В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую Декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.
Вступление в СНГ Грузии было оформлено решением глав государств от 3 декабря 1993 года, принятым в связи с обращением главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе от 8 октября 1993 года. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ.
22 января 1993 года в Минске (Белоруссия) на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами-членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам-учредителям и государствам-участникам Содружества. Туркмения на казанском саммите СНГ (26 августа 2005 года) заявила о том, что будет участвовать в Содружестве в качестве "ассоциированного члена".
С 2014 года Украина фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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