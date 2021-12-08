https://ria.ru/20211208/shveytsariya-1762767676.html

Парламент Швейцарии избрал главу МИД Кассиса президентом страны на 2022 год

Парламент Швейцарии избрал главу МИД Кассиса президентом страны на 2022 год - РИА Новости, 08.12.2021

Парламент Швейцарии избрал главу МИД Кассиса президентом страны на 2022 год

Парламент Швейцарии в среду избрал президентом на 2022 год главу Федерального департамента иностранных дел (МИД) Иньяцио Кассиса. Он получил в парламенте 156 из РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:16

2021-12-08T15:16

2021-12-08T15:16

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ЦЮРИХ, 8 дек - РИА Новости. Парламент Швейцарии в среду избрал президентом на 2022 год главу Федерального департамента иностранных дел (МИД) Иньяцио Кассиса. Он получил в парламенте 156 из 197 действительных голосов.Избранный президент Швейцарии – уроженец италоязычного кантона Тичино. Он родился 13 апреля 1961 года и до ухода в политику работал врачом. Будущий президент Конфедерации бегло говорит на английском, французском, итальянском и немецком языках.В 2021 году Кассис занял пост вице-президента Швейцарии, совмещая его с должностью федерального советника по международным делам, которую занимает с 2017 года. Вступление в должность главы государства спустя четыре года после вхождения в состав правительства является одним из самых быстрых продвижений в политической карьере. Кассис также не раз выступал против парламента. Разрешение на продажу оружия воюющим странам, договор о запрещении ядерного оружия и пакт о миграции стали предметом жарких споров между избранными представителями и министром.Во время президентства Кассиса, как ожидается, в Лугано пройдет международная конференция по поддержке реформ на Украине после государственного переворота 2014 года. Кроме того, новому главе государства предстоит урегулировать вопросы взаимоотношений с Евросоюзом и вести страну через третий год пандемии COVID-19 в условиях появления новых штаммов и отказа части населения вакцинироваться.Выборы президента в Швейцарии носят номинальный характер и обычно обходятся без дискуссии, так как на эту должность обычно назначается вице-президент предыдущего главы государства. Существует негласное правило, согласно которому член Федерального совета, который дольше всех не был президентом, становится им.

https://ria.ru/20211208/sholts-1762725666.html

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в мире, швейцария, мид швейцарии, тичино (кантон)