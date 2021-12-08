https://ria.ru/20211208/shveytsariya-1762751858.html

В Швейцарии планируют изменить правила въезда в страну

В Швейцарии планируют изменить правила въезда в страну - РИА Новости, 08.12.2021

В Швейцарии планируют изменить правила въезда в страну

Власти Швейцарии приняли решение с 11 декабря изменить порядок контроля для посещающих страну во время пандемии, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:24

2021-12-08T19:24

2021-12-08T19:24

туризм

швейцария

новости - туризм

туризм

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/99/1532949971_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f40f88f83d2bd80d530c3b6b0a3f44d2.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Власти Швейцарии приняли решение с 11 декабря изменить порядок контроля для посещающих страну во время пандемии, сообщает Travel Daily Media.Чтобы препятствовать проникновению нового варианта коронавируса, будет ужесточен контроль для прибывающих пассажиров — и привитых, и не прошедших иммунизацию.Карантин отменяется, но гостей обязывают сдать второй ПЦР-анализ или тест на антиген между четвертым и седьмым днем после въезда. Эту процедуру они должны оплатить самостоятельно.Путешественникам из третьих стран, которые не были вакцинированы от COVID-19 и хотят посетить Швейцарию на короткий срок, будет отказано во въезде. Исключение сделано только для обладателей рабочей визы и тех, у кого есть серьезные причины для визита.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса