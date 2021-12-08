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В Швейцарии планируют изменить правила въезда в страну
В Швейцарии планируют изменить правила въезда в страну - РИА Новости, 08.12.2021
В Швейцарии планируют изменить правила въезда в страну
Власти Швейцарии приняли решение с 11 декабря изменить порядок контроля для посещающих страну во время пандемии, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:24
2021-12-08T19:24
2021-12-08T19:24
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Власти Швейцарии приняли решение с 11 декабря изменить порядок контроля для посещающих страну во время пандемии, сообщает Travel Daily Media.Чтобы препятствовать проникновению нового варианта коронавируса, будет ужесточен контроль для прибывающих пассажиров — и привитых, и не прошедших иммунизацию.Карантин отменяется, но гостей обязывают сдать второй ПЦР-анализ или тест на антиген между четвертым и седьмым днем после въезда. Эту процедуру они должны оплатить самостоятельно.Путешественникам из третьих стран, которые не были вакцинированы от COVID-19 и хотят посетить Швейцарию на короткий срок, будет отказано во въезде. Исключение сделано только для обладателей рабочей визы и тех, у кого есть серьезные причины для визита.
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швейцария, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Швейцарии планируют изменить правила въезда в страну
Швейцария отменяет правила карантина для путешественников, но вводит строгие проверки