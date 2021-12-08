Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211208/shveytsariya-1762751858.html
В Швейцарии планируют изменить правила въезда в страну
В Швейцарии планируют изменить правила въезда в страну - РИА Новости, 08.12.2021
В Швейцарии планируют изменить правила въезда в страну
Власти Швейцарии приняли решение с 11 декабря изменить порядок контроля для посещающих страну во время пандемии, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:24
2021-12-08T19:24
туризм
швейцария
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/99/1532949971_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f40f88f83d2bd80d530c3b6b0a3f44d2.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Власти Швейцарии приняли решение с 11 декабря изменить порядок контроля для посещающих страну во время пандемии, сообщает Travel Daily Media.Чтобы препятствовать проникновению нового варианта коронавируса, будет ужесточен контроль для прибывающих пассажиров — и привитых, и не прошедших иммунизацию.Карантин отменяется, но гостей обязывают сдать второй ПЦР-анализ или тест на антиген между четвертым и седьмым днем после въезда. Эту процедуру они должны оплатить самостоятельно.Путешественникам из третьих стран, которые не были вакцинированы от COVID-19 и хотят посетить Швейцарию на короткий срок, будет отказано во въезде. Исключение сделано только для обладателей рабочей визы и тех, у кого есть серьезные причины для визита.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/99/1532949971_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8706be7c999916f93ab418dd8f977fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
19:24 08.12.2021
 
В Швейцарии планируют изменить правила въезда в страну

Швейцария отменяет правила карантина для путешественников, но вводит строгие проверки

CC0 / Joao Branco jfobranco / Crans-Montana, Montana, SwitzerlandГорнолыжный курорт Кран-Монтана, Швейцария
Горнолыжный курорт Кран-Монтана, Швейцария - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
CC0 / Joao Branco jfobranco / Crans-Montana, Montana, Switzerland
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Власти Швейцарии приняли решение с 11 декабря изменить порядок контроля для посещающих страну во время пандемии, сообщает Travel Daily Media.
Чтобы препятствовать проникновению нового варианта коронавируса, будет ужесточен контроль для прибывающих пассажиров — и привитых, и не прошедших иммунизацию.
Карантин отменяется, но гостей обязывают сдать второй ПЦР-анализ или тест на антиген между четвертым и седьмым днем после въезда. Эту процедуру они должны оплатить самостоятельно.
Путешественникам из третьих стран, которые не были вакцинированы от COVID-19 и хотят посетить Швейцарию на короткий срок, будет отказано во въезде. Исключение сделано только для обладателей рабочей визы и тех, у кого есть серьезные причины для визита.
Сотрудник безопасности проверяет наличие у посетительницы QR-кода на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 08:00Туризм
В тур — с QR-кодом. Как теперь путешествовать по новым правилам
 
ТуризмШвейцарияНовости - ТуризмТуризмКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений