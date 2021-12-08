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Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя - РИА Новости, 08.12.2021
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя
Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, отмечается в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:34
2021-12-08T14:37
распространение коронавируса
происшествия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, отмечается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям.Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино. Управа района пришла туда с проверкой и увидела продавца без маски. Инспекторы составили протокол, и оштрафовали владельцев точки на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).Представитель магазина не согласился с таким решением и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако в Верховном суде согласились с выводами других инстанций, отметив, что в этом случае для установления вины нет "необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике"."Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом", — указывается в постановлении.Соответственно, отметили в суде, в административном расследовании тоже нет необходимости, поскольку оно "проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия".
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происшествия, верховный суд рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:34 08.12.2021 (обновлено: 14:37 08.12.2021)
 
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя

Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски без расследования и экспертизы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции и пассажир во время рейда по соблюдению масочного режима в метро на станции "Красный проспект" в Новосибирске
Сотрудник полиции и пассажир во время рейда по соблюдению масочного режима в метро на станции Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, отмечается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям.
Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино. Управа района пришла туда с проверкой и увидела продавца без маски. Инспекторы составили протокол, и оштрафовали владельцев точки на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).
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Представитель магазина не согласился с таким решением и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако в Верховном суде согласились с выводами других инстанций, отметив, что в этом случае для установления вины нет "необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике".
"Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом", — указывается в постановлении.
Соответственно, отметили в суде, в административном расследовании тоже нет необходимости, поскольку оно "проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия".
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