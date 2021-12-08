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Приход Шольца не изменит кардинально отношения с Россией, заявил Слуцкий
Приход Шольца не изменит кардинально отношения с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.12.2021
Приход Шольца не изменит кардинально отношения с Россией, заявил Слуцкий
Вступление Олафа Шольца в должность нового канцлера Германии не принесет кардинальных положительных изменений в отношениях с Москвой, но Берлин готов к... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:19
2021-12-08T18:38
в мире
берлин (город)
германия
госдума рф
северный поток — 2
олаф шольц
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вступление Олафа Шольца в должность нового канцлера Германии не принесет кардинальных положительных изменений в отношениях с Москвой, но Берлин готов к конструктивному диалогу, написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Шольц стал девятым по счету канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в течение 16 лет."Нам интереснее, конечно, возможная позиция нового канцлера и правительства ФРГ на российском направлении. Прежде именно при социал-демократах российско-германские отношения были достаточно хорошими. Сейчас, очевидно, на кардинальные позитивные изменения в политике Берлина по отношению к Москве рассчитывать не приходится. За исключением продолжения поддержки ФРГ "Северного потока 2", судя по заявлениям нового канцлера", - подчеркнул политик.Как отметил парламентарий, Шольц настаивает на прямом диалоге Евросоюза с Россией, в предвыборной программе партии отмечается важность выработки единой позиции по отношениям с Москвой и Пекином, а в межпартийном коалиционном соглашении, помимо критики РФ за "давление на Украину", есть "и тезис о готовности Берлина к конструктивному диалогу"."Диалог – это ровно то, что нужно для выстраивания понятных и конструктивных отношений. Но для этого сторонам необходимо слышать друг друга, действовать в интересах своего собственного народа (а не в рамках пресловутой евроатлантической солидарности), отбросить в сторону менторский тон и намерения изменить курс суверенной страны", - констатировал он.
https://ria.ru/20211208/berbok-1762759797.html
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в мире, берлин (город), германия, госдума рф, северный поток — 2, олаф шольц, леонид слуцкий (политик), россия
17:19 08.12.2021 (обновлено: 18:38 08.12.2021)
 
Приход Шольца не изменит кардинально отношения с Россией, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: смена канцлера вряд ли позитивно повлияет на отношение Берлина к Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вступление Олафа Шольца в должность нового канцлера Германии не принесет кардинальных положительных изменений в отношениях с Москвой, но Берлин готов к конструктивному диалогу, написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Шольц стал девятым по счету канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в течение 16 лет.
Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
14:42
Противница "Северного потока — 2" Анналена Бербок стала главой МИД Германии
"Нам интереснее, конечно, возможная позиция нового канцлера и правительства ФРГ на российском направлении. Прежде именно при социал-демократах российско-германские отношения были достаточно хорошими. Сейчас, очевидно, на кардинальные позитивные изменения в политике Берлина по отношению к Москве рассчитывать не приходится. За исключением продолжения поддержки ФРГ "Северного потока 2", судя по заявлениям нового канцлера", - подчеркнул политик.
Как отметил парламентарий, Шольц настаивает на прямом диалоге Евросоюза с Россией, в предвыборной программе партии отмечается важность выработки единой позиции по отношениям с Москвой и Пекином, а в межпартийном коалиционном соглашении, помимо критики РФ за "давление на Украину", есть "и тезис о готовности Берлина к конструктивному диалогу".
"Диалог – это ровно то, что нужно для выстраивания понятных и конструктивных отношений. Но для этого сторонам необходимо слышать друг друга, действовать в интересах своего собственного народа (а не в рамках пресловутой евроатлантической солидарности), отбросить в сторону менторский тон и намерения изменить курс суверенной страны", - констатировал он.
Немецкий политик Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
12:21
Шольца избрали новым канцлером ФРГ
 
В миреБерлин (город)ГерманияГосдума РФСеверный поток — 2Олаф ШольцЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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