17:19 08.12.2021 (обновлено: 18:38 08.12.2021)
Приход Шольца не изменит кардинально отношения с Россией, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий: смена канцлера вряд ли позитивно повлияет на отношение Берлина к Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вступление Олафа Шольца в должность нового канцлера Германии не принесет кардинальных положительных изменений в отношениях с Москвой, но Берлин готов к конструктивному диалогу, написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Шольц стал девятым по счету канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в течение 16 лет.
"Нам интереснее, конечно, возможная позиция нового канцлера и правительства ФРГ на российском направлении. Прежде именно при социал-демократах российско-германские отношения были достаточно хорошими. Сейчас, очевидно, на кардинальные позитивные изменения в политике Берлина по отношению к Москве рассчитывать не приходится. За исключением продолжения поддержки ФРГ "Северного потока 2", судя по заявлениям нового канцлера", - подчеркнул политик.
Как отметил парламентарий, Шольц настаивает на прямом диалоге Евросоюза с Россией, в предвыборной программе партии отмечается важность выработки единой позиции по отношениям с Москвой и Пекином, а в межпартийном коалиционном соглашении, помимо критики РФ за "давление на Украину", есть "и тезис о готовности Берлина к конструктивному диалогу".
"Диалог – это ровно то, что нужно для выстраивания понятных и конструктивных отношений. Но для этого сторонам необходимо слышать друг друга, действовать в интересах своего собственного народа (а не в рамках пресловутой евроатлантической солидарности), отбросить в сторону менторский тон и намерения изменить курс суверенной страны", - констатировал он.