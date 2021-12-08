https://ria.ru/20211208/sholts-1762802561.html

Приход Шольца не изменит кардинально отношения с Россией, заявил Слуцкий

Приход Шольца не изменит кардинально отношения с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.12.2021

Приход Шольца не изменит кардинально отношения с Россией, заявил Слуцкий

Вступление Олафа Шольца в должность нового канцлера Германии не принесет кардинальных положительных изменений в отношениях с Москвой, но Берлин готов к... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:19

2021-12-08T17:19

2021-12-08T18:38

в мире

берлин (город)

германия

госдума рф

северный поток — 2

олаф шольц

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вступление Олафа Шольца в должность нового канцлера Германии не принесет кардинальных положительных изменений в отношениях с Москвой, но Берлин готов к конструктивному диалогу, написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Шольц стал девятым по счету канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в течение 16 лет."Нам интереснее, конечно, возможная позиция нового канцлера и правительства ФРГ на российском направлении. Прежде именно при социал-демократах российско-германские отношения были достаточно хорошими. Сейчас, очевидно, на кардинальные позитивные изменения в политике Берлина по отношению к Москве рассчитывать не приходится. За исключением продолжения поддержки ФРГ "Северного потока 2", судя по заявлениям нового канцлера", - подчеркнул политик.Как отметил парламентарий, Шольц настаивает на прямом диалоге Евросоюза с Россией, в предвыборной программе партии отмечается важность выработки единой позиции по отношениям с Москвой и Пекином, а в межпартийном коалиционном соглашении, помимо критики РФ за "давление на Украину", есть "и тезис о готовности Берлина к конструктивному диалогу"."Диалог – это ровно то, что нужно для выстраивания понятных и конструктивных отношений. Но для этого сторонам необходимо слышать друг друга, действовать в интересах своего собственного народа (а не в рамках пресловутой евроатлантической солидарности), отбросить в сторону менторский тон и намерения изменить курс суверенной страны", - констатировал он.

https://ria.ru/20211208/berbok-1762759797.html

https://ria.ru/20211208/sholts-1762725666.html

берлин (город)

германия

россия

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в мире, берлин (город), германия, госдума рф, северный поток — 2, олаф шольц, леонид слуцкий (политик), россия