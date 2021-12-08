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В Кремле прокомментировали избрание Шольца на пост канцлера Германии
В Кремле прокомментировали избрание Шольца на пост канцлера Германии - РИА Новости, 08.12.2021
В Кремле прокомментировали избрание Шольца на пост канцлера Германии
В Кремле надеются, что при новом канцлере ФРГ по-прежнему будут исходить из понимания безальтернативности диалога с РФ для разрешения разногласий, сообщил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:28
2021-12-08T13:28
2021-12-08T13:47
политика
германия
россия
дмитрий песков
северный поток — 2
олаф шольц
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Кремле надеются, что при новом канцлере ФРГ по-прежнему будут исходить из понимания безальтернативности диалога с РФ для разрешения разногласий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Социал-демократ Олаф Шольц в среду был избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге. Шольц получил 395 голосов. Он сменит на этом посту Ангелу Меркель, которая в течение 16 лет управляла правительством Германии."Безусловно, мы рассчитываем на преемственность и рассчитываем на то, что между президентом и новым канцлером сложатся конструктивные отношения. Мы надеемся также на то, что германская сторона по-прежнему будет исходить из понимания безальтернативности диалога для решения даже самых сложных разногласий, как это было до сих пор", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие надежды в Кремле в связи с избранием нового канцлера, и рассчитывают ли на преемственность власти по разным вопросам, в том числе по "Северному потоку — 2".
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политика, германия, россия, дмитрий песков, северный поток — 2, олаф шольц
13:28 08.12.2021 (обновлено: 13:47 08.12.2021)
В Кремле прокомментировали избрание Шольца на пост канцлера Германии
Пресс-секретарь Песков: Кремль надеется на продолжение диалога с Германией при Шольце