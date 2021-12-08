https://ria.ru/20211208/sayt-1762831677.html

Белорусская прокуратура постановила заблокировать сайт "Брестской газеты"

Белорусская прокуратура постановила заблокировать сайт "Брестской газеты" - РИА Новости, 08.12.2021

Белорусская прокуратура постановила заблокировать сайт "Брестской газеты"

Прокуратура Брестской области постановила заблокировать сайт местной "Брестской газеты" из-за публикации экстремистских материалов, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:58

2021-12-08T19:58

2021-12-08T19:58

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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура Брестской области постановила заблокировать сайт местной "Брестской газеты" из-за публикации экстремистских материалов, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры страны."Прокурор Брестской области вынес постановление об ограничении доступа к интернет-ресурсу b-g.bу (принадлежит" Брестской газете" - ред.). Установлены многочисленные нарушения интернет-ресурсом b-g.by закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"", - говорится в сообщении.Согласно ему," в ряде публикаций на указанном сайте размещалась информационная продукция, которую суд ранее признал экстремистскими материалами, а также гиперссылки на ресурсы, которые ее распространяли"."Отдельные статьи сопровождались радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. Публиковалась и иная информация, которая явно негативно характеризовала общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировала деятельность государственных и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.По постановлению прокурора Брестской области государственная инспекция по электросвязи министерства связи и информатизации обеспечила ограничение доступа к идентификатору интернет-ресурса b-g.bу с запретом возобновлять его до истечения шести месяцев.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211208/ekstraditsiya-1762716098.html

https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761650980.html

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в мире, журналистика, белоруссия, брестская область, александр лукашенко, кгб белоруссии