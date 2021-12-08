https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762836667.html
Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России
Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России - РИА Новости, 08.12.2021
Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России
Вашингтон вводит ограничения под предлогом своей безопасности, но на самом деле это попытка сдержать развитие России, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T20:45
2021-12-08T20:45
2021-12-08T23:07
в мире
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СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Вашингтон вводит ограничения под предлогом своей безопасности, но на самом деле это попытка сдержать развитие России, заявил Владимир Путин.На встрече с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи он прокомментировал санкции против Московского физико-технического института, которые американская сторона ввела в конце ноября."Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие", — считает президент.Как указал глава государства, в середине 90-х годов Россия всем нравилась — тогда ей "присылали по линии гуманитарной помощи картошку"."Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге", — сказал российский лидер. Но как только страна стала развиваться и справляться с трудностями, восстановила конституционное единство, в ее лице появился конкурент — на политической арене, в производстве, в науке, в энергетике. После этого ситуация изменилась, заметил Путин.В конце ноября США ввели экспортные ограничения против МФТИ. Как заявлял американский Минторг, это связано с тем, что институт "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". В МФТИ были удивлены таким решением и выразили надежду на то, что санкции не отразятся на академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами.Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что Штаты продолжают следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Москвой даже в тех областях, которые не имеют отношения к политике.Московский физико-технический институт занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области математики, физических и компьютерных наук. Заказчики фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза — многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.
https://ria.ru/20211208/tupik-1762837674.html
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Владимир Путин о санкциях: "Полная чушь, попытка сдержать развитие"
Владимир Путин встретился с молодыми учеными
2021-12-08T20:45
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PT0M30S
РИА Новости
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в мире, сша, владимир путин, санкции, россия
20:45 08.12.2021 (обновлено: 23:07 08.12.2021)
Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России
Президент Путин назвал санкции США против МФТИ попыткой сдержать развитие России
СОЧИ, 8 дек — РИА Новости.
Вашингтон вводит ограничения под предлогом своей безопасности, но на самом деле это попытка сдержать развитие России
, заявил Владимир Путин
.
На встрече с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи он прокомментировал санкции против Московского физико-технического института
, которые американская сторона ввела в конце ноября.
"Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие", — считает президент.
Как указал глава государства, в середине 90-х годов Россия всем нравилась — тогда ей "присылали по линии гуманитарной помощи картошку".
"Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге", — сказал российский лидер.
Но как только страна стала развиваться и справляться с трудностями, восстановила конституционное единство, в ее лице появился конкурент — на политической арене, в производстве, в науке, в энергетике. После этого ситуация изменилась, заметил Путин.
"А это уже не нравится. И начали наши партнеры так называемые проводить политику сдерживания", — пояснил российский президент.
В конце ноября США ввели экспортные ограничения против МФТИ. Как заявлял американский Минторг, это связано с тем, что институт "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". В МФТИ были удивлены таким решением и выразили надежду на то, что санкции не отразятся на академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов
подчеркивал, что Штаты продолжают следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Москвой
даже в тех областях, которые не имеют отношения к политике.
Московский физико-технический институт
занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области математики, физических и компьютерных наук. Заказчики фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза — многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.