https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762836667.html

Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России

Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России - РИА Новости, 08.12.2021

Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России

Вашингтон вводит ограничения под предлогом своей безопасности, но на самом деле это попытка сдержать развитие России, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T20:45

2021-12-08T20:45

2021-12-08T23:07

в мире

сша

владимир путин

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762848252_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c856dfd2a8a1b6cd808206473488f49.jpg

СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Вашингтон вводит ограничения под предлогом своей безопасности, но на самом деле это попытка сдержать развитие России, заявил Владимир Путин.На встрече с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи он прокомментировал санкции против Московского физико-технического института, которые американская сторона ввела в конце ноября."Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие", — считает президент.Как указал глава государства, в середине 90-х годов Россия всем нравилась — тогда ей "присылали по линии гуманитарной помощи картошку"."Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге", — сказал российский лидер. Но как только страна стала развиваться и справляться с трудностями, восстановила конституционное единство, в ее лице появился конкурент — на политической арене, в производстве, в науке, в энергетике. После этого ситуация изменилась, заметил Путин.В конце ноября США ввели экспортные ограничения против МФТИ. Как заявлял американский Минторг, это связано с тем, что институт "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". В МФТИ были удивлены таким решением и выразили надежду на то, что санкции не отразятся на академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами.Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что Штаты продолжают следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Москвой даже в тех областях, которые не имеют отношения к политике.Московский физико-технический институт занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области математики, физических и компьютерных наук. Заказчики фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза — многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.

https://ria.ru/20211208/tupik-1762837674.html

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762776353.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин о санкциях: "Полная чушь, попытка сдержать развитие" Владимир Путин встретился с молодыми учеными 2021-12-08T20:45 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир путин, санкции, россия