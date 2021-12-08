Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762836667.html
Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России
Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России - РИА Новости, 08.12.2021
Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России
Вашингтон вводит ограничения под предлогом своей безопасности, но на самом деле это попытка сдержать развитие России, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T20:45
2021-12-08T23:07
в мире
сша
владимир путин
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762848252_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c856dfd2a8a1b6cd808206473488f49.jpg
СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Вашингтон вводит ограничения под предлогом своей безопасности, но на самом деле это попытка сдержать развитие России, заявил Владимир Путин.На встрече с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи он прокомментировал санкции против Московского физико-технического института, которые американская сторона ввела в конце ноября."Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие", — считает президент.Как указал глава государства, в середине 90-х годов Россия всем нравилась — тогда ей "присылали по линии гуманитарной помощи картошку"."Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге", — сказал российский лидер. Но как только страна стала развиваться и справляться с трудностями, восстановила конституционное единство, в ее лице появился конкурент — на политической арене, в производстве, в науке, в энергетике. После этого ситуация изменилась, заметил Путин.В конце ноября США ввели экспортные ограничения против МФТИ. Как заявлял американский Минторг, это связано с тем, что институт "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". В МФТИ были удивлены таким решением и выразили надежду на то, что санкции не отразятся на академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами.Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что Штаты продолжают следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Москвой даже в тех областях, которые не имеют отношения к политике.Московский физико-технический институт занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области математики, физических и компьютерных наук. Заказчики фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза — многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.
https://ria.ru/20211208/tupik-1762837674.html
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762776353.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Владимир Путин о санкциях: "Полная чушь, попытка сдержать развитие"
Владимир Путин встретился с молодыми учеными
2021-12-08T20:45
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762848252_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_804ddd1dba6a8d17ba09b977bcc7b92a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир путин, санкции, россия
20:45 08.12.2021 (обновлено: 23:07 08.12.2021)
 
Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России

Президент Путин назвал санкции США против МФТИ попыткой сдержать развитие России

Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Вашингтон вводит ограничения под предлогом своей безопасности, но на самом деле это попытка сдержать развитие России, заявил Владимир Путин.
На встрече с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи он прокомментировал санкции против Московского физико-технического института, которые американская сторона ввела в конце ноября.
"Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие", — считает президент.
Как указал глава государства, в середине 90-х годов Россия всем нравилась — тогда ей "присылали по линии гуманитарной помощи картошку".
Владимир Путин: Складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 20:49
Путин заявил, что США не могут выбраться из тупика антироссийских санкций
"Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге", — сказал российский лидер.
Но как только страна стала развиваться и справляться с трудностями, восстановила конституционное единство, в ее лице появился конкурент — на политической арене, в производстве, в науке, в энергетике. После этого ситуация изменилась, заметил Путин.

"А это уже не нравится. И начали наши партнеры так называемые проводить политику сдерживания", — пояснил российский президент.

В конце ноября США ввели экспортные ограничения против МФТИ. Как заявлял американский Минторг, это связано с тем, что институт "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". В МФТИ были удивлены таким решением и выразили надежду на то, что санкции не отразятся на академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что Штаты продолжают следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Москвой даже в тех областях, которые не имеют отношения к политике.
Московский физико-технический институт занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области математики, физических и компьютерных наук. Заказчики фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза — многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 15:56
"Байден — полное посмешище". Британцы оценили переговоры глав России и США
 
В миреСШАВладимир ПутинСанкцииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений