https://ria.ru/20211208/samolet-1762692721.html

Самолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в Сирию

Самолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в Сирию - РИА Новости, 08.12.2021

Самолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в Сирию

Вывозной рейс сирийской авиакомпании Cham Wings из Белоруссии в Дамаск с мигрантами на борту вылетел из минского аэропорта, свидетельствуют данные онлайн-табло... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:59

2021-12-08T09:59

2021-12-08T09:59

в мире

эрбиль

багдад (город)

африка

александр лукашенко

iraqi airways

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Вывозной рейс сирийской авиакомпании Cham Wings из Белоруссии в Дамаск с мигрантами на борту вылетел из минского аэропорта, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте Национального аэропорта "Минск".Ранее в аэропорту сообщали, что репатриационный рейс из Минска в Дамаск выполнит авиакомпания Cham Wings на самолете Airbus A-320 в 3.30 (совпадает с мск). Однако согласно данным табло, фактически самолет в Дамаск вылетел в 8.45.В свою очередь пресс-служба аэропорта сообщила, что на борту Airbus A-320 авиакомпании Cham Wings было 96 пассажиров.Между тем появившийся накануне в расписании минского аэропорта очередной рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways в Эрбиль, назначенный на 13.15 среды, отменен. Зато предварительно в расписании на 9 декабря стоят два рейса этой авиакомпании – в Эрбиль (13.15) и Багдад (14.30).Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Среди мигрантов, стремящихся попасть с белорусской территории в ЕС, есть граждане Сирии. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Лукашенко заявлял, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.

https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/polsha-belarus-1762455904.html

эрбиль

багдад (город)

африка

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в мире, эрбиль, багдад (город), африка, александр лукашенко, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии