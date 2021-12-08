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Премьер Японии примет участие в "саммите за демократию"
Премьер Японии примет участие в "саммите за демократию" - РИА Новости, 08.12.2021
Премьер Японии примет участие в "саммите за демократию"
Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в проводимом США "саммите за демократию", сообщил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:28
2021-12-08T14:28
2021-12-08T14:28
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ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в проводимом США "саммите за демократию", сообщил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства Ёсихико Исодзаки."Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в организованном правительством США 9 и 10 декабря "саммите за демократию" в формате онлайн. На "саммите за демократию" соберутся мировые лидеры самого широкого круга областей – представители правительств, гражданского общества, частного сектора, чтобы повести дискуссию о том, как развивать демократию. Наша страна получила приглашение как государство, придерживающееся неизменных ценностей, таких как демократия", - сказал Исодзаки."Саммит за демократию" начнется в четверг. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Вашингтон настаивает, что мероприятие призвано не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.
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в мире, токио, сша, япония, дмитрий песков, фумио кисида, россия
Премьер Японии примет участие в "саммите за демократию"
Премьер Японии Кисида примет участие в "саммите за демократию", проводимом США