https://ria.ru/20211208/sammit-1762682506.html

Муратов и Тихановская выступят на "саммите за демократию", сообщили СМИ

Муратов и Тихановская выступят на "саммите за демократию", сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2021

Муратов и Тихановская выступят на "саммите за демократию", сообщили СМИ

Главный редактор "Новой газеты" нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступят на организованном США... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:03

2021-12-08T08:03

2021-12-08T08:03

в мире

дмитрий муратов

сша

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россия

светлана тихановская

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступят на организованном США виртуальном "саммите за демократию", сообщает Axios.Согласно расписанию, с которым удалось ознакомиться журналистам издания, откроет и закроет мероприятие президент США Джо Байден. В первый день выступят нобелевские лауреаты этого года филиппинская журналистка Мария Ресса и Муратов. Также ожидается выступление венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо, активиста из Гонконга, представителя Тайваня и Тихановской."Лидеры Новой Зеландии, Ганы, Румынии, Молдавии, Ботсваны, Словакии, Швеции, Доминиканской Республики, Малави, Литвы, Замбии, Эстонии, Дании и Латвии также примут участие в различных мероприятиях саммита", - говорится в сообщении."Саммит за демократию" начнется в четверг. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Вашингтон настаивает, что мероприятие призвано не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.

https://ria.ru/20211021/muratov-1755680341.html

https://ria.ru/20211204/tikhanovskaya-1762213307.html

сша

ботсвана

словакия

белоруссия

россия

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в мире, дмитрий муратов, сша, ботсвана, словакия, белоруссия, россия, светлана тихановская, мария ресса