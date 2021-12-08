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Муратов и Тихановская выступят на "саммите за демократию", сообщили СМИ
Муратов и Тихановская выступят на "саммите за демократию", сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2021
Муратов и Тихановская выступят на "саммите за демократию", сообщили СМИ
Главный редактор "Новой газеты" нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступят на организованном США... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T08:03
2021-12-08T08:03
в мире
дмитрий муратов
сша
ботсвана
словакия
белоруссия
россия
светлана тихановская
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступят на организованном США виртуальном "саммите за демократию", сообщает Axios.Согласно расписанию, с которым удалось ознакомиться журналистам издания, откроет и закроет мероприятие президент США Джо Байден. В первый день выступят нобелевские лауреаты этого года филиппинская журналистка Мария Ресса и Муратов. Также ожидается выступление венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо, активиста из Гонконга, представителя Тайваня и Тихановской."Лидеры Новой Зеландии, Ганы, Румынии, Молдавии, Ботсваны, Словакии, Швеции, Доминиканской Республики, Малави, Литвы, Замбии, Эстонии, Дании и Латвии также примут участие в различных мероприятиях саммита", - говорится в сообщении."Саммит за демократию" начнется в четверг. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Вашингтон настаивает, что мероприятие призвано не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.
https://ria.ru/20211021/muratov-1755680341.html
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в мире, дмитрий муратов, сша, ботсвана, словакия, белоруссия, россия, светлана тихановская, мария ресса
08:03 08.12.2021
 
Муратов и Тихановская выступят на "саммите за демократию", сообщили СМИ

Axios: Муратов и Тихановская выступят на организованном США "саммите за демократию"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступят на организованном США виртуальном "саммите за демократию", сообщает Axios.
Согласно расписанию, с которым удалось ознакомиться журналистам издания, откроет и закроет мероприятие президент США Джо Байден. В первый день выступят нобелевские лауреаты этого года филиппинская журналистка Мария Ресса и Муратов. Также ожидается выступление венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо, активиста из Гонконга, представителя Тайваня и Тихановской.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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"Лидеры Новой Зеландии, Ганы, Румынии, Молдавии, Ботсваны, Словакии, Швеции, Доминиканской Республики, Малави, Литвы, Замбии, Эстонии, Дании и Латвии также примут участие в различных мероприятиях саммита", - говорится в сообщении.
"Саммит за демократию" начнется в четверг. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Вашингтон настаивает, что мероприятие призвано не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.
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В миреДмитрий МуратовСШАБотсванаСловакияБелоруссияРоссияСветлана ТихановскаяМария Ресса
 
 
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