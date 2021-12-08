01:18 08.12.2021 (обновлено: 09:39 08.12.2021)
Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
Помощник Байдена Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИнформационный стенд возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине
ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" является рычагом давления Запада на Москву, чтобы Россия не рискнула вторгнуться на Украину, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Что касается "Северного потока — 2", факт в том, что сейчас газ не идет по трубопроводу "Северный поток — 2", что означает, что он не действует, что в свою очередь означает, что он не является рычагом для (президента России Владимира) Путина", - сказал Салливан.
Советник Байдена выразил мнение, что на самом деле газопровод является рычагом давления для Запада. "Потому что, если Владимир Путин хочет видеть, как газ идет через этот трубопровод, он может не захотеть рисковать и вторгаться на Украину", - добавил он.
Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать, при этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы.