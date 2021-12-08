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https://ria.ru/20211208/roskomnadzor-1762714655.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Tor
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Tor - РИА Новости, 08.12.2021
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Tor
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту браузера Tor, соответствующая запись появилась в его реестре. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:39
2021-12-08T14:11
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту браузера Tor, соответствующая запись появилась в его реестре.По данным ведомства, решение о блокировке принял Саратовский районный суд в декабре 2017 года.Во вторник в блоге Tor появилось запись, что с 1 декабря часть провайдеров в России начали ограничивать доступ к нему. Позже сообщение дополнили информацией, что после появления публикации ресурс заблокировали власти страны.Разработчики уточнили, что в России браузером пользуются более 300 тысяч человек в день, что составляет 15 процентов от всех юзеров. Государство занимает по этому показателю второе место.Ограничение работы ресурса подтвердили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту", — сообщили в ведомстве.Tor — программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Этот браузер не позволяет отследить подключение и узнать, на каких сайтах был человек. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.
https://ria.ru/20170912/1503437985.html
https://ria.ru/20211208/tor-1762715782.html
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РИА Новости
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
11:39 08.12.2021 (обновлено: 14:11 08.12.2021)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Tor

Роскомнадзор заблокировал сайт браузера Tor по решению суда от 2017 года

© Depositphotos / postmodernstudioМонитор ноутбука с браузером Tor
Монитор ноутбука с браузером Tor - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Depositphotos / postmodernstudio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту браузера Tor, соответствующая запись появилась в его реестре.
По данным ведомства, решение о блокировке принял Саратовский районный суд в декабре 2017 года.
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Основатель Tor рассказал, как Роскомнадзор сможет заблокировать работу сети
Во вторник в блоге Tor появилось запись, что с 1 декабря часть провайдеров в России начали ограничивать доступ к нему. Позже сообщение дополнили информацией, что после появления публикации ресурс заблокировали власти страны.
Разработчики уточнили, что в России браузером пользуются более 300 тысяч человек в день, что составляет 15 процентов от всех юзеров. Государство занимает по этому показателю второе место.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Эксперт оценил возможность блокировки браузера Tor
Ограничение работы ресурса подтвердили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту", — сообщили в ведомстве.
Tor — программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Этот браузер не позволяет отследить подключение и узнать, на каких сайтах был человек. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.
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Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
 
ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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