https://ria.ru/20211208/roskomnadzor-1762714655.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Tor

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Tor - РИА Новости, 08.12.2021

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Tor

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту браузера Tor, соответствующая запись появилась в его реестре. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:39

2021-12-08T11:39

2021-12-08T14:11

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту браузера Tor, соответствующая запись появилась в его реестре.По данным ведомства, решение о блокировке принял Саратовский районный суд в декабре 2017 года.Во вторник в блоге Tor появилось запись, что с 1 декабря часть провайдеров в России начали ограничивать доступ к нему. Позже сообщение дополнили информацией, что после появления публикации ресурс заблокировали власти страны.Разработчики уточнили, что в России браузером пользуются более 300 тысяч человек в день, что составляет 15 процентов от всех юзеров. Государство занимает по этому показателю второе место.Ограничение работы ресурса подтвердили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту", — сообщили в ведомстве.Tor — программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Этот браузер не позволяет отследить подключение и узнать, на каких сайтах был человек. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.

https://ria.ru/20170912/1503437985.html

https://ria.ru/20211208/tor-1762715782.html

https://ria.ru/20211202/roskomnadzor-1761936099.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия