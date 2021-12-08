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Правительство выделит дополнительные 14 миллиардов родителям-одиночкам
Правительство выделит дополнительные 14 миллиардов родителям-одиночкам - РИА Новости, 08.12.2021
Правительство выделит дополнительные 14 миллиардов родителям-одиночкам
Правительство потратит 14 миллиардов рублей дополнительно на выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:22
2021-12-08T14:21
михаил мишустин
общество
семья
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Правительство потратит 14 миллиардов рублей дополнительно на выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.В июне власти уже выделили более 36 миллиардов рублей для отцов и матерей — одиночек.Как напомнил Мишустин, в этом году по инициативе президента заработала новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Теперь родители, которые одни растят детей, могут претендовать на пособие на каждого ребенка от восьми до 17 лет. Размер составляет в среднем 5,5 тысячи рублей в месяц, уточнил он. На материальную помощь от государства также могут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Оформлять выплаты начали с 1 июля. Для родителей-одиночек сумма равна половине от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. Средства выплачиваются тем, у кого семейный доход ниже этой величины. При начислении денег учитываются наличие жилья и автомобилей, а также финансовые накопления.Кабинет министров планировал потратить на матпомощь свыше 46,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210915/posobiya-1750115226.html
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михаил мишустин, общество, семья
13:22 08.12.2021 (обновлено: 14:21 08.12.2021)
 
Правительство выделит дополнительные 14 миллиардов родителям-одиночкам

Правительство выделит дополнительные 14 миллиардов рублей на выплаты родителям-одиночкам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Правительство потратит 14 миллиардов рублей дополнительно на выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 миллиона детишек. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей", — сказал он.

В июне власти уже выделили более 36 миллиардов рублей для отцов и матерей — одиночек.
Как напомнил Мишустин, в этом году по инициативе президента заработала новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Теперь родители, которые одни растят детей, могут претендовать на пособие на каждого ребенка от восьми до 17 лет. Размер составляет в среднем 5,5 тысячи рублей в месяц, уточнил он.
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На материальную помощь от государства также могут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Оформлять выплаты начали с 1 июля. Для родителей-одиночек сумма равна половине от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. Средства выплачиваются тем, у кого семейный доход ниже этой величины. При начислении денег учитываются наличие жилья и автомобилей, а также финансовые накопления.
Кабинет министров планировал потратить на матпомощь свыше 46,6 миллиарда рублей.
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