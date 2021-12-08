Глава делегации в Вене заявил о риске для гражданских судов в Черном море
Глава делегации в Вене Гаврилов заявил о риске для гражданских судов из-за эсминцев США
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море
ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов растут в Черноморском регионе из-за находящихся там американских эсминцев, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
"Серьёзным стрессам подвергается ситуация с безопасностью в Черноморском регионе. Американские эсминцы с "Томагавками" и противоракетными комплексами "Иджис" на борту уже прочно "прописались" в акватории. Суммарная продолжительность их пребывания составила 413 суток, что на 15% больше, чем в минувшем году. Растут риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов. 3 декабря в воздушном пространстве над Чёрным морем лишь по счастливой случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолёта-разведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании "Аэрофлот". Какая ещё опасная ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Чёрным морем?" - сказал Гаврилов, выступая на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
Он призвал внерегиональные государства задуматься над тем, что наращивание их провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте.
"Российская Федерация последовательно исходит из недопустимости военного столкновения в Европе. В этой связи в ходе вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин подчеркнул, что наша страна заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах, включая Украину, ударных наступательных систем вооружений. Пресечение этой "красной линии" будет иметь конкретные последствия", - заключил дипломат.