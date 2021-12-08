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Глава делегации в Вене заявил о риске для гражданских судов в Черном море
Глава делегации в Вене заявил о риске для гражданских судов в Черном море - РИА Новости, 08.12.2021
Глава делегации в Вене заявил о риске для гражданских судов в Черном море
Риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов растут в Черноморском регионе из-за находящихся там американских эсминцев, заявил глава российской... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:48
2021-12-08T18:48
в мире
сша
вена
австрия
владимир путин
джо байден
нато
черное море
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ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов растут в Черноморском регионе из-за находящихся там американских эсминцев, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов."Серьёзным стрессам подвергается ситуация с безопасностью в Черноморском регионе. Американские эсминцы с "Томагавками" и противоракетными комплексами "Иджис" на борту уже прочно "прописались" в акватории. Суммарная продолжительность их пребывания составила 413 суток, что на 15% больше, чем в минувшем году. Растут риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов. 3 декабря в воздушном пространстве над Чёрным морем лишь по счастливой случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолёта-разведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании "Аэрофлот". Какая ещё опасная ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Чёрным морем?" - сказал Гаврилов, выступая на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).Он призвал внерегиональные государства задуматься над тем, что наращивание их провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте."Российская Федерация последовательно исходит из недопустимости военного столкновения в Европе. В этой связи в ходе вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин подчеркнул, что наша страна заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах, включая Украину, ударных наступательных систем вооружений. Пресечение этой "красной линии" будет иметь конкретные последствия", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20211204/samolet-1762214255.html
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в мире, сша, вена, австрия, владимир путин, джо байден, нато, черное море, россия, константин гаврилов
18:48 08.12.2021
 
Глава делегации в Вене заявил о риске для гражданских судов в Черном море

Глава делегации в Вене Гаврилов заявил о риске для гражданских судов из-за эсминцев США

© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море
Американские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
Читать ria.ru в
ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов растут в Черноморском регионе из-за находящихся там американских эсминцев, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
"Серьёзным стрессам подвергается ситуация с безопасностью в Черноморском регионе. Американские эсминцы с "Томагавками" и противоракетными комплексами "Иджис" на борту уже прочно "прописались" в акватории. Суммарная продолжительность их пребывания составила 413 суток, что на 15% больше, чем в минувшем году. Растут риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов. 3 декабря в воздушном пространстве над Чёрным морем лишь по счастливой случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолёта-разведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании "Аэрофлот". Какая ещё опасная ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Чёрным морем?" - сказал Гаврилов, выступая на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
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Он призвал внерегиональные государства задуматься над тем, что наращивание их провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте.
"Российская Федерация последовательно исходит из недопустимости военного столкновения в Европе. В этой связи в ходе вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин подчеркнул, что наша страна заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах, включая Украину, ударных наступательных систем вооружений. Пресечение этой "красной линии" будет иметь конкретные последствия", - заключил дипломат.
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