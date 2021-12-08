https://ria.ru/20211208/risk-1762822737.html

Глава делегации в Вене заявил о риске для гражданских судов в Черном море

Глава делегации в Вене заявил о риске для гражданских судов в Черном море - РИА Новости, 08.12.2021

Глава делегации в Вене заявил о риске для гражданских судов в Черном море

Риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов растут в Черноморском регионе из-за находящихся там американских эсминцев, заявил глава российской... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:48

2021-12-08T18:48

2021-12-08T18:48

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ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов растут в Черноморском регионе из-за находящихся там американских эсминцев, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов."Серьёзным стрессам подвергается ситуация с безопасностью в Черноморском регионе. Американские эсминцы с "Томагавками" и противоракетными комплексами "Иджис" на борту уже прочно "прописались" в акватории. Суммарная продолжительность их пребывания составила 413 суток, что на 15% больше, чем в минувшем году. Растут риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов. 3 декабря в воздушном пространстве над Чёрным морем лишь по счастливой случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолёта-разведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании "Аэрофлот". Какая ещё опасная ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Чёрным морем?" - сказал Гаврилов, выступая на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).Он призвал внерегиональные государства задуматься над тем, что наращивание их провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте."Российская Федерация последовательно исходит из недопустимости военного столкновения в Европе. В этой связи в ходе вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин подчеркнул, что наша страна заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах, включая Украину, ударных наступательных систем вооружений. Пресечение этой "красной линии" будет иметь конкретные последствия", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20211204/samolet-1762214255.html

https://ria.ru/20211105/uzhas-1757814306.html

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в мире, сша, вена, австрия, владимир путин, джо байден, нато, черное море, россия, константин гаврилов