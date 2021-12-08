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Зеленский обсудил с премьером Хорватии опыт Загреба по реинтеграции

Зеленский обсудил с премьером Хорватии опыт Загреба по реинтеграции - РИА Новости, 08.12.2021

Зеленский обсудил с премьером Хорватии опыт Загреба по реинтеграции

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с хорватским премьером Андреем Пленковичем детально обсудил опыт Загреба в мирной реинтеграции территорий. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:08

2021-12-08T17:08

2021-12-08T17:08

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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с хорватским премьером Андреем Пленковичем детально обсудил опыт Загреба в мирной реинтеграции территорий.На Украине периодически обсуждается тема "хорватского сценария" для возвращения территории Донбасса под контроль украинских властей. Ранее премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев заинтересован в таком опыте Хорватии."Нам интересен опыт Хорватии по мирной реинтеграции территорий. Мы сегодня очень детально говорили об этом с премьер-министром, согласовали план действий рабочей группы по передаче опыта Хорватии по мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот документ будет подписан нами в Брюсселе 15 декабря", - заявил Зеленский на брифинге.Процесс мирной реинтеграции региона хорватского Подунавья после военного конфликта в бывшей Югославии проводился под руководством специальной миссии ООН UNTAES (UN Transitional Authority in Eastern Slavonia) с 1996 по 1998 годы на значительной части пограничных с нынешней Сербии территорий на северо-востоке Хорватии.Наибольшую международную известность получил пример немирного возвращения официальным Загребом своей территории. Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны.

https://ria.ru/20211122/donbass-1760163108.html

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в мире, украина, хорватия, владимир зеленский, андрей пленкович, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр