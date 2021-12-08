Зеленский обсудил с премьером Хорватии опыт Загреба по реинтеграции
Президент Украины Зеленский обсудил с премьером Хорватии Пленковичем опыт реинтеграции
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с хорватским премьером Андреем Пленковичем детально обсудил опыт Загреба в мирной реинтеграции территорий.
На Украине периодически обсуждается тема "хорватского сценария" для возвращения территории Донбасса под контроль украинских властей. Ранее премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев заинтересован в таком опыте Хорватии.
"Нам интересен опыт Хорватии по мирной реинтеграции территорий. Мы сегодня очень детально говорили об этом с премьер-министром, согласовали план действий рабочей группы по передаче опыта Хорватии по мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот документ будет подписан нами в Брюсселе 15 декабря", - заявил Зеленский на брифинге.
Процесс мирной реинтеграции региона хорватского Подунавья после военного конфликта в бывшей Югославии проводился под руководством специальной миссии ООН UNTAES (UN Transitional Authority in Eastern Slavonia) с 1996 по 1998 годы на значительной части пограничных с нынешней Сербии территорий на северо-востоке Хорватии.
Наибольшую международную известность получил пример немирного возвращения официальным Загребом своей территории. Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны.
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