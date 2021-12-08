https://ria.ru/20211208/ras-1762775921.html

Нижегородская область первой внедрила концепцию сопровождения людей с РАС

Нижегородская область первой внедрила концепцию сопровождения людей с РАС - РИА Новости, 08.12.2021

Нижегородская область первой внедрила концепцию сопровождения людей с РАС

Нижегородская область – первый пилотный регион, где начала внедряться концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС),... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:54

2021-12-08T15:54

2021-12-08T15:54

нижегородская область

общество

нижегородская область

игорь комаров

нижний новгород

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

олег салагай

глеб никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592629310_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_07ce6fb07b797489d53156d8f78a9e98.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек — РИА Новости. Нижегородская область – первый пилотный регион, где начала внедряться концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), заявил глава региона Глеб Никитин.В Нижнем Новгороде стартовала третья Всероссийская научно-практическая конференция "Ментальное здоровье – интеграция подходов". В Нижегородской области в 2021 году был открыт региональный Ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС, где сконцентрирована необходимая инфраструктура для людей с ментальными нарушениями и их семей."Нижегородская область принимает активное участие в реализации общественного проекта "Ментальное здоровье". Мы стали первым пилотным регионом, где начала внедряться концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра. Один из ее принципов - персонализированный индивидуальный подход в оказании всесторонней поддержки. В Нижегородской области на 2021 год – 1089 детей с установленным диагнозом РАС. На сегодняшний день участниками программы стали 706 человек", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Глава региона рассказал, что в регионе ведется межведомственный регистр людей с РАС. Это единая информационная платформа, которая позволяет осуществлять индивидуальную маршрутизацию семей для получения необходимого комплекса услуг."На данный момент мы можем говорить о развитии системы комплексного сопровождения. Совершенствоваться она начала со своевременного выявления симптомов РАС, установления и подтверждения диагноза. У нас организована работа по проведению первичной диагностики детей с ментальными нарушениями и мониторингу динамики и коррекции тяжелых дефицитов развития ребенка. Далее следует включение человека в комплексное сопровождение и регистр, который, в свою очередь, позволяет нам системно получать данные об услугах, предоставленных семье", - рассказал Никитин.Он отметил, что сейчас для детей с ментальными нарушениями стало доступным инклюзивное образование. В результате появилась альтернативная форма обучения – ресурсные и автономные классы в территориально доступных общеобразовательных школах.Глава региона заявил, что координирующим звеном в Нижегородской области является Центр социального развития. Он стал "единым окном" для обращений семей по вопросам любых мер поддержки во всех жизненно важных сферах. Центр осуществляет индивидуальную маршрутизацию каждой семьи для получения необходимого комплекса реабилитационных и абилитационных (лечебно-педагогических) услуг, причем как на своей площадке, так и в других социальных учреждениях, территориально доступных для семей, проживающих в отдаленных районах региона."Помощь детям при ментальных нарушениях является одним из важных направлений нашей работы. Нам необходимо принимать совместные меры, чтобы обеспечить доступность и к медицинской, и к социальной помощи детям с РАС. В этом смысле реализация пилотных проектов играет особую роль в совершенствовании здравоохранения, и мне хотелось бы поблагодарить губернатора Нижегородской области за поддержку программы", - сказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.В свою очередь полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил важность участия некоммерческих организаций в создании системы оказания комплексной помощи людям с РАС. "НКО в пилотных регионах должны принимать все более активное участие в деятельности территориальных рабочих групп, сформированных для выявления проблем оказания помощи людям с РАС и их решения", - сказал он и порекомендовал активнее использовать возможности, которые предоставляют для реализации социально значимых проектов конкурсы Фонда президентских грантов и других грантодающих организаций.

https://ria.ru/20211201/kompleks-1761697634.html

https://ria.ru/20211206/golosovanie-1762427516.html

https://ria.ru/20211124/konkurs-1760596518.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, нижегородская область, игорь комаров, нижний новгород, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), олег салагай, глеб никитин, фонд президентских грантов, россия