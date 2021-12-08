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Кашель и еще семь симптомов указывают на рак
Врачи назвали способ выявить рак по кашлю - РИА Новости, 08.12.2021
Кашель и еще семь симптомов указывают на рак
Злокачественные опухоли могут возникнуть в любой части легких, а также перекинуться на них в качестве метастазов — в результате развития рака в других органах,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:55
2021-12-08T21:41
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Злокачественные опухоли могут возникнуть в любой части легких, а также перекинуться на них в качестве метастазов — в результате развития рака в других органах, говорится в публикации Express.В статье отмечается, что нередко на ранних стадиях онкологические заболевания никак о себе не заявляют, а некоторые симптомы рака могут сигнализировать о других диагнозах. Тем не менее следует быть внимательным: чем раньше удастся обнаружить опухоль, тем выше шансы спастись.Организация Cancer Research UK назвала кашель самым распространенным признаком рака легких. Он может наблюдаться постоянно, стать болезненным или изменить "звучание". Кроме того, возможно появление крови с мокротой, что также указывает на различные легочные инфекции.Есть и другие симптомы: внезапно появившаяся одышка, боль в груди или плече, потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.В свою очередь, в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) к перечисленным проявлениям болезни добавили отеки лица и шеи, а также изменение формы пальцев.
https://ria.ru/20211129/simptom-1761352943.html
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общество, здоровье - общество
19:55 08.12.2021 (обновлено: 21:41 08.12.2021)
 
Врачи назвали способ выявить рак по кашлю

Express: болезненный кашель с кровью и мокротой может указывать на рак легких

© Depositphotos / decade3dРак легких
Рак легких - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Depositphotos / decade3d
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Злокачественные опухоли могут возникнуть в любой части легких, а также перекинуться на них в качестве метастазов — в результате развития рака в других органах, говорится в публикации Express.
В статье отмечается, что нередко на ранних стадиях онкологические заболевания никак о себе не заявляют, а некоторые симптомы рака могут сигнализировать о других диагнозах. Тем не менее следует быть внимательным: чем раньше удастся обнаружить опухоль, тем выше шансы спастись.
Врач - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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Назван пугающий симптом рака, который проявляется на коже
Организация Cancer Research UK назвала кашель самым распространенным признаком рака легких. Он может наблюдаться постоянно, стать болезненным или изменить "звучание". Кроме того, возможно появление крови с мокротой, что также указывает на различные легочные инфекции.
Есть и другие симптомы: внезапно появившаяся одышка, боль в груди или плече, потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.
В свою очередь, в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) к перечисленным проявлениям болезни добавили отеки лица и шеи, а также изменение формы пальцев.
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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