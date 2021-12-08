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https://ria.ru/20211208/qr-kod-1762749465.html
Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах
Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 08.12.2021
Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах
Парламент Крыма поддержал изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, предусматривающий использование QR-кодов в общественных... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:03
2021-12-08T14:03
распространение коронавируса
общество
республика крым
госдума рф
здоровье - общество
коронавирусы
ефим фикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Парламент Крыма поддержал изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, предусматривающий использование QR-кодов в общественных местах, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Общественная палата Крыма ранее поддержала федеральные проекты законов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, а также предложила свои редакционные правки."Депутаты проголосовали и поддержали внесение изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Речь идет об использовании QR-кодов в общественных местах", - сказал Фикс.По его словам, решение большинством голосов принято путем заочного голосования.При этом вице-спикер подчеркнул, что вопрос об использовании QR-кодов в общественном транспорте депутатами не рассматривался, так как этот законопроект не относится к проектам совместного ведения федеральной и региональной власти.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
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общество, республика крым, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, ефим фикс, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:03 08.12.2021
 
Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах

Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Парламент Крыма поддержал изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, предусматривающий использование QR-кодов в общественных местах, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Общественная палата Крыма ранее поддержала федеральные проекты законов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, а также предложила свои редакционные правки.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
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"Депутаты проголосовали и поддержали внесение изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Речь идет об использовании QR-кодов в общественных местах", - сказал Фикс.
По его словам, решение большинством голосов принято путем заочного голосования.
При этом вице-спикер подчеркнул, что вопрос об использовании QR-кодов в общественном транспорте депутатами не рассматривался, так как этот законопроект не относится к проектам совместного ведения федеральной и региональной власти.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.
Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.
Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Посетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
11:06Распространение коронавируса
В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду
 
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