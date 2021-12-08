https://ria.ru/20211208/qr-kod-1762749465.html
Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах
Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 08.12.2021
Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах
Парламент Крыма поддержал изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, предусматривающий использование QR-кодов в общественных... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:03
2021-12-08T14:03
2021-12-08T14:03
распространение коронавируса
общество
республика крым
госдума рф
здоровье - общество
коронавирусы
ефим фикс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Парламент Крыма поддержал изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, предусматривающий использование QR-кодов в общественных местах, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Общественная палата Крыма ранее поддержала федеральные проекты законов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, а также предложила свои редакционные правки."Депутаты проголосовали и поддержали внесение изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Речь идет об использовании QR-кодов в общественных местах", - сказал Фикс.По его словам, решение большинством голосов принято путем заочного голосования.При этом вице-спикер подчеркнул, что вопрос об использовании QR-кодов в общественном транспорте депутатами не рассматривался, так как этот законопроект не относится к проектам совместного ведения федеральной и региональной власти.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
https://ria.ru/20211208/priamure-1762705638.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d24aefd2a980f511a73b8a8955354927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, ефим фикс, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах
Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости.
Парламент Крыма
поддержал изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, предусматривающий использование QR-кодов в общественных местах, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс
.
Общественная палата Крыма ранее поддержала федеральные проекты законов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, а также предложила свои редакционные правки.
"Депутаты проголосовали и поддержали внесение изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Речь идет об использовании QR-кодов в общественных местах", - сказал Фикс.
По его словам, решение большинством голосов принято путем заочного голосования.
При этом вице-спикер подчеркнул, что вопрос об использовании QR-кодов в общественном транспорте депутатами не рассматривался, так как этот законопроект не относится к проектам совместного ведения федеральной и региональной власти.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму
два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.
Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.
Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.