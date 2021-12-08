https://ria.ru/20211208/qr-kod-1762749465.html

Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах

Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 08.12.2021

Парламент Крыма поддержал законопроект о QR-кодах

Парламент Крыма поддержал изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, предусматривающий использование QR-кодов в общественных... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:03

2021-12-08T14:03

2021-12-08T14:03

распространение коронавируса

общество

республика крым

госдума рф

здоровье - общество

коронавирусы

ефим фикс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Парламент Крыма поддержал изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, предусматривающий использование QR-кодов в общественных местах, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Общественная палата Крыма ранее поддержала федеральные проекты законов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, а также предложила свои редакционные правки."Депутаты проголосовали и поддержали внесение изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Речь идет об использовании QR-кодов в общественных местах", - сказал Фикс.По его словам, решение большинством голосов принято путем заочного голосования.При этом вице-спикер подчеркнул, что вопрос об использовании QR-кодов в общественном транспорте депутатами не рассматривался, так как этот законопроект не относится к проектам совместного ведения федеральной и региональной власти.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

https://ria.ru/20211208/priamure-1762705638.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика крым, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, ефим фикс, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии