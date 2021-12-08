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На Ставрополье ввели QR-коды для посещения общественных мест
На Ставрополье ввели QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 08.12.2021
На Ставрополье ввели QR-коды для посещения общественных мест
Власти Ставрополья ввели QR-коды для посещения общественных мест, в том числе музеев, кинотеатров, предприятий общественного питания, следует из постановления... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:02
2021-12-08T13:02
2021-12-08T13:02
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ПЯТИГОРСК, 8 дек - РИА Новости. Власти Ставрополья ввели QR-коды для посещения общественных мест, в том числе музеев, кинотеатров, предприятий общественного питания, следует из постановления губернатора региона.В документе говорится, что посетить в том числе музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, зоопарки, предприятия общественного питания можно при наличии документа удостоверяющего личность, а также "сертификата о вакцинации или QR-кода вакцинированного… либо сертификата или QR-кода переболевшего, подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов".Кроме этого, с 22 декабря размещение в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, турбазах так же будет осуществляться по QR-кодам или справке об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.По информации властей региона, за сутки зафиксировано 445 заболевших, выписаны 371, скончались 30.
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общество, ставропольский край, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На Ставрополье ввели QR-коды для посещения общественных мест
Власти Ставропольского края ввели QR-коды для посещения общественных мест
ПЯТИГОРСК, 8 дек - РИА Новости.
Власти Ставрополья
ввели QR-коды для посещения общественных мест, в том числе музеев, кинотеатров, предприятий общественного питания, следует из постановления губернатора региона.
В документе говорится, что посетить в том числе музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, зоопарки, предприятия общественного питания можно при наличии документа удостоверяющего личность, а также "сертификата о вакцинации или QR-кода вакцинированного… либо сертификата или QR-кода переболевшего, подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов".
Кроме этого, с 22 декабря размещение в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, турбазах так же будет осуществляться по QR-кодам или справке об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.
По информации властей региона, за сутки зафиксировано 445 заболевших, выписаны 371, скончались 30.