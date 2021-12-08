https://ria.ru/20211208/putin-1762799828.html

Путин прокомментировал возможность расширения НАТО на восток

Путин прокомментировал возможность расширения НАТО на восток - РИА Новости, 08.12.2021

Путин прокомментировал возможность расширения НАТО на восток

Расширение НАТО на восток за счет Украины - один из важнейших вопросов безопасности РФ на стратегическую перспективу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:08

2021-12-08T17:08

2021-12-08T17:31

в мире

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владимир путин

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греция

кириакос мицотакис

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Расширение НАТО на восток за счет Украины - один из важнейших вопросов безопасности РФ на стратегическую перспективу, заявил президент России Владимир Путин."Расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины - это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнеров о том, что для нас это не приемлемо. Один из тезисов очень простой, мы об этом тоже говорили, конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других стран, и не подрывать безопасность других стран, в данном случае России", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом."Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны. До сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать, но, тем не менее, инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом."У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Ну как же мы можем об этом не думать? Это было бы преступным бездействием с нашей стороны - безвольно наблюдать за тем, что там происходит", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20211208/nato-1762801422.html

https://ria.ru/20211208/nato-1762798427.html

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в мире, украина, владимир путин, нато, россия, греция, кириакос мицотакис