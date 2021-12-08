https://ria.ru/20211208/putin-1762791354.html

Россия выполняет обязательства по энергопоставкам в Европу, заявил Путин

Россия выполняет обязательства по энергопоставкам в Европу, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2021

Россия выполняет обязательства по энергопоставкам в Европу, заявил Путин

Россия выполняет свои обязательства по энергопоставкам как в Грецию, так и в другие страны Европы, и готова их наращивать при необходимости, заявил президент РФ РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:43

2021-12-08T16:43

2021-12-08T16:56

экономика

европа

греция

владимир путин

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россия выполняет свои обязательства по энергопоставкам как в Грецию, так и в другие страны Европы, и готова их наращивать при необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин"Россия обеспечивает более 40% потребностей Греции в природном газе. Поставки осуществляются в том числе по новому трубопроводу "Турецкий поток". В текущем году увеличили наш экспорт более чем на 12% - до 3 миллиардов кубометров. Россия всегда добросовестно и в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства как перед греческими, так и перед другими европейскими партнерами и потребителями. Мы и далее продолжим гарантированные бесперебойные поставки энергоносителей", - сказал Путин по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом."Готовы к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере, в том числе с учетом возрастающей роли газа как наиболее чистого и экологичного вида топлива", - добавил президент РФ.

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экономика, европа, греция, владимир путин, россия