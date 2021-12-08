https://ria.ru/20211208/putin-1762790120.html

Россию и Грецию связывает крепкая дружба, заявил Путин

Россию и Грецию связывает крепкая дружба, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2021

Россию и Грецию связывает крепкая дружба, заявил Путин

Россию и Грецию связывает крепкая дружба, и отношения двух стран носят партнерский характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:40

2021-12-08T16:40

2021-12-08T16:53

политика

греция

владимир путин

россия

кириакос мицотакис

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россию и Грецию связывает крепкая дружба, и отношения двух стран носят партнерский характер, заявил президент РФ Владимир Путин."По сей день народы двух стран связывает крепкая дружба, глубокие духовные и культурные узы. Наши отношения традиционно выстраиваются в духе добрососедства, уважения и взаимного учета интересов, охватывают многочисленные сферы сотрудничества, носят обоюдовыгодный партнерский характер", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.По его словам, символично, что визит Мицотакиса в Россию происходит в год 200-летнего юбилея греческой революции, в результате которой Греция стала самостоятельным государством."Напомню, что Россия всемерно поддерживала национально-освободительное движение греков, первой признала независимость Греции", - отметил Путин.

https://ria.ru/20211208/torgovlya-1762790846.html

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политика, греция, владимир путин, россия, кириакос мицотакис