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Россию и Грецию связывает крепкая дружба, заявил Путин
Россию и Грецию связывает крепкая дружба, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2021
Россию и Грецию связывает крепкая дружба, заявил Путин
Россию и Грецию связывает крепкая дружба, и отношения двух стран носят партнерский характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:40
2021-12-08T16:53
политика
греция
владимир путин
россия
кириакос мицотакис
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россию и Грецию связывает крепкая дружба, и отношения двух стран носят партнерский характер, заявил президент РФ Владимир Путин."По сей день народы двух стран связывает крепкая дружба, глубокие духовные и культурные узы. Наши отношения традиционно выстраиваются в духе добрососедства, уважения и взаимного учета интересов, охватывают многочисленные сферы сотрудничества, носят обоюдовыгодный партнерский характер", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.По его словам, символично, что визит Мицотакиса в Россию происходит в год 200-летнего юбилея греческой революции, в результате которой Греция стала самостоятельным государством."Напомню, что Россия всемерно поддерживала национально-освободительное движение греков, первой признала независимость Греции", - отметил Путин.
https://ria.ru/20211208/torgovlya-1762790846.html
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политика, греция, владимир путин, россия, кириакос мицотакис
16:40 08.12.2021 (обновлено: 16:53 08.12.2021)
 
Россию и Грецию связывает крепкая дружба, заявил Путин

Президент Путин заявил, что отношения России и Греции носят партнерский характер

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / POOL
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россию и Грецию связывает крепкая дружба, и отношения двух стран носят партнерский характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По сей день народы двух стран связывает крепкая дружба, глубокие духовные и культурные узы. Наши отношения традиционно выстраиваются в духе добрососедства, уважения и взаимного учета интересов, охватывают многочисленные сферы сотрудничества, носят обоюдовыгодный партнерский характер", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
16:42
Путин заявил о росте взаимной торговли России и Греции
По его словам, символично, что визит Мицотакиса в Россию происходит в год 200-летнего юбилея греческой революции, в результате которой Греция стала самостоятельным государством.
"Напомню, что Россия всемерно поддерживала национально-освободительное движение греков, первой признала независимость Греции", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
16:40
Путин назвал переговоры с премьером Греции результативными
 
ПолитикаГрецияВладимир ПутинРоссияКириакос Мицотакис
 
 
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