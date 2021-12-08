https://ria.ru/20211208/putin-1762742187.html

Путин приедет на съезд РСПП 17 декабря

Путин приедет на съезд РСПП 17 декабря - РИА Новости, 08.12.2021

Путин приедет на съезд РСПП 17 декабря

Президент России Владимир Путин приедет на съезд РСПП 17 декабря, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:30

2021-12-08T13:30

2021-12-08T13:30

экономика

владимир путин

дмитрий песков

российский союз промышленников и предпринимателей

борис титов

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приедет на съезд РСПП 17 декабря, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Путина с представителями бизнеса пройдет 17 декабря в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил журналистам во вторник бизнес-омбудсмен Борис Титов."Да, могу подтвердить, президент приедет на съезд", - уточнил информацию Песков.

https://ria.ru/20211130/dom-1761467527.html

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экономика, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей, борис титов, россия