https://ria.ru/20211208/putin-1762742187.html
Путин приедет на съезд РСПП 17 декабря
Путин приедет на съезд РСПП 17 декабря - РИА Новости, 08.12.2021
Путин приедет на съезд РСПП 17 декабря
Президент России Владимир Путин приедет на съезд РСПП 17 декабря, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:30
2021-12-08T13:30
2021-12-08T13:30
экономика
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дмитрий песков
российский союз промышленников и предпринимателей
борис титов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приедет на съезд РСПП 17 декабря, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Путина с представителями бизнеса пройдет 17 декабря в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил журналистам во вторник бизнес-омбудсмен Борис Титов."Да, могу подтвердить, президент приедет на съезд", - уточнил информацию Песков.
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экономика, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей, борис титов, россия
Путин приедет на съезд РСПП 17 декабря
Президент Путин приедет на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей