https://ria.ru/20211208/proizvodstvo-1762812660.html

Производство инновационных медицинских изделий создадут при поддержке КМСП

Производство инновационных медицинских изделий создадут при поддержке КМСП - РИА Новости, 08.12.2021

Производство инновационных медицинских изделий создадут при поддержке КМСП

Производство инновационных медицинских изделий создадут в Кировской области при поддержке Корпорации МСП и Фонда развития моногородов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:52

2021-12-08T17:52

2021-12-08T17:52

ирина макиева

корпорация мсп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Производство инновационных медицинских изделий создадут в Кировской области при поддержке Корпорации МСП и Фонда развития моногородов, сообщает пресс-служба корпорации.Фонд развития моногородов выдаст заем в размере 100 миллионов рублей на 12 лет предприятию "Специальное конструкторское бюро медицинской тематики" на строительство завода в моногороде Кирово-Чепецк. Финансирование будет предоставлено под гарантию Корпорации МСП, что обеспечит льготные условия кредитования. Общая стоимость инвестпроекта – более 150 миллионов рублей, уточняется в сообщении.Средства будут направлены на возведение нового производственного корпуса площадью более 900 квадратных метров, приобретение и установку современного оборудования. На новых производственных мощностях начнется базовое производство высокотехнологичных медицинских изделий, в числе которых первый в мире протез аортального клапана сердца, проводящего без разрушения закрученные потоки крови, а также силиконовый медицинский дренаж с рентгеноконтрастной полосой.Отмечается, что реализация проекта позволит компании модернизировать технологические процессы, увеличить объемы выпускаемой продукции, а также начать процедуры сертификации производства и продукции для осуществления экспортных поставок. В рамках проекта будет создано порядка 20 новых рабочих мест."Мы гордимся, что наши моногорода "растут" и становятся городами новаций, технологий и новых возможностей. Заем под 0% на 12 лет - это не просто финансирование бизнеса, это здоровье миллионов людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Для Группы ВЭБ.РФ ценно стать частью такого важного и масштабного проекта", – подчеркнула главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20211208/biznes-1762625274.html

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирина макиева, корпорация мсп, россия