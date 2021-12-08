Производство инновационных медицинских изделий создадут при поддержке КМСП
© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
© Корпорация МСП
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Производство инновационных медицинских изделий создадут в Кировской области при поддержке Корпорации МСП и Фонда развития моногородов, сообщает пресс-служба корпорации.
Фонд развития моногородов выдаст заем в размере 100 миллионов рублей на 12 лет предприятию "Специальное конструкторское бюро медицинской тематики" на строительство завода в моногороде Кирово-Чепецк. Финансирование будет предоставлено под гарантию Корпорации МСП, что обеспечит льготные условия кредитования. Общая стоимость инвестпроекта – более 150 миллионов рублей, уточняется в сообщении.
Средства будут направлены на возведение нового производственного корпуса площадью более 900 квадратных метров, приобретение и установку современного оборудования. На новых производственных мощностях начнется базовое производство высокотехнологичных медицинских изделий, в числе которых первый в мире протез аортального клапана сердца, проводящего без разрушения закрученные потоки крови, а также силиконовый медицинский дренаж с рентгеноконтрастной полосой.
"Мы как институт развития оказываем целевую поддержку широкому спектру предпринимательских проектов, в том числе и в сфере медицинских инноваций. Такие проекты становятся точками роста для конкретного региона и стимулируют развитие смежных компаний. Создают десятки новых рабочих мест. Важно, что такие предприятия нацелены не только на поставку продукции в российские регионы, но и готовы развивать экспортный потенциал", – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что реализация проекта позволит компании модернизировать технологические процессы, увеличить объемы выпускаемой продукции, а также начать процедуры сертификации производства и продукции для осуществления экспортных поставок. В рамках проекта будет создано порядка 20 новых рабочих мест.
"Мы гордимся, что наши моногорода "растут" и становятся городами новаций, технологий и новых возможностей. Заем под 0% на 12 лет - это не просто финансирование бизнеса, это здоровье миллионов людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Для Группы ВЭБ.РФ ценно стать частью такого важного и масштабного проекта", – подчеркнула главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева, слова которой приводятся в сообщении.