https://ria.ru/20211208/prisyaga-1762780104.html

Министры нового правительства Германии приняли присягу

Министры нового правительства Германии приняли присягу - РИА Новости, 08.12.2021

Министры нового правительства Германии приняли присягу

Министры нового правительства ФРГ принесли присягу в германском бундестаге, таким образом новый кабинет приступил к своим обязанностям, учредительное заседание... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:07

2021-12-08T16:07

2021-12-08T16:07

в мире

берлин (город)

германия

ангела меркель

кристиан линднер

олаф шольц

анналена бербок

роберт хабек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762775717_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_a7bb8e2968057b48d6cdc3798bb1d48c.jpg

БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости. Министры нового правительства ФРГ принесли присягу в германском бундестаге, таким образом новый кабинет приступил к своим обязанностям, учредительное заседание пройдет уже в среду вечером.Ранее утром в бундестаге ФРГ, согласно закону, был избран новый канцлер, им стал 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших на заседании депутатов. Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ, он сменил на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в Германии в течение 16 лет. После избрания и принесения присяги Шольц представил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру кандидатов в министры. Согласно процедуре, они были назначены Штайнмайером на должности, а затем принесли присягу в парламенте. Министры правительства не избираются бундестагом ФРГ.Под руководством канцлера Олафа Шольца работают 16 министров. Социал-демократы представлены следующими министрами: Ненси Фезер (МВД), Хубертус Хайль (минтруд), Карл Лаутербах (минздрав), Кристина Ламбрехт (минобороны), Свенья Шульце (минэкономразвития), Клара Гейвиц (минстроительства), а также Вольфганг Шмидт (министр по особым поручениям - глава ведомства канцлера). От партии "Союз 90/Зеленые" в кабмине будут работать Роберт Хабек, (минэкономики, вице-канцлер), Анналена Бербок (МИД), Джем Оздемир (минсельхоз), Штеффи Лемке (министерство окружающей среды), Анна Шпигель (министерство по делам семьи). Либералы из Свободной демократической партии в правительстве - это Кристиан Линднер (минфин), Марко Бушманн (минюст), Беттина Штарк-Вацингер (минобразования), Фолькер Виссинг (минтранс).Перед первым заседанием нового правительства Олаф Шольц займет свой кабинет в ведомстве канцлера ФРГ в центре Берлина. Небольшая символическая церемония передачи ведомства пройдет при участии Шольца и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

https://ria.ru/20211208/sholts-1762741546.html

https://ria.ru/20211204/merkel-1762026125.html

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), германия, ангела меркель, кристиан линднер, олаф шольц, анналена бербок, роберт хабек