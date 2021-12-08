Министры нового правительства Германии приняли присягу
Министры нового правительства Германии приняли присягу в бундестаге
© AP Photo / Markus SchreiberНовый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости. Министры нового правительства ФРГ принесли присягу в германском бундестаге, таким образом новый кабинет приступил к своим обязанностям, учредительное заседание пройдет уже в среду вечером.
Ранее утром в бундестаге ФРГ, согласно закону, был избран новый канцлер, им стал 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших на заседании депутатов. Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ, он сменил на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в Германии в течение 16 лет. После избрания и принесения присяги Шольц представил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру кандидатов в министры. Согласно процедуре, они были назначены Штайнмайером на должности, а затем принесли присягу в парламенте. Министры правительства не избираются бундестагом ФРГ.
Под руководством канцлера Олафа Шольца работают 16 министров. Социал-демократы представлены следующими министрами: Ненси Фезер (МВД), Хубертус Хайль (минтруд), Карл Лаутербах (минздрав), Кристина Ламбрехт (минобороны), Свенья Шульце (минэкономразвития), Клара Гейвиц (минстроительства), а также Вольфганг Шмидт (министр по особым поручениям - глава ведомства канцлера). От партии "Союз 90/Зеленые" в кабмине будут работать Роберт Хабек, (минэкономики, вице-канцлер), Анналена Бербок (МИД), Джем Оздемир (минсельхоз), Штеффи Лемке (министерство окружающей среды), Анна Шпигель (министерство по делам семьи). Либералы из Свободной демократической партии в правительстве - это Кристиан Линднер (минфин), Марко Бушманн (минюст), Беттина Штарк-Вацингер (минобразования), Фолькер Виссинг (минтранс).
Перед первым заседанием нового правительства Олаф Шольц займет свой кабинет в ведомстве канцлера ФРГ в центре Берлина. Небольшая символическая церемония передачи ведомства пройдет при участии Шольца и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.