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Министры нового правительства Германии приняли присягу
Министры нового правительства Германии приняли присягу - РИА Новости, 08.12.2021
Министры нового правительства Германии приняли присягу
Министры нового правительства ФРГ принесли присягу в германском бундестаге, таким образом новый кабинет приступил к своим обязанностям, учредительное заседание... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:07
2021-12-08T16:07
в мире
берлин (город)
германия
ангела меркель
кристиан линднер
олаф шольц
анналена бербок
роберт хабек
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БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости. Министры нового правительства ФРГ принесли присягу в германском бундестаге, таким образом новый кабинет приступил к своим обязанностям, учредительное заседание пройдет уже в среду вечером.Ранее утром в бундестаге ФРГ, согласно закону, был избран новый канцлер, им стал 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших на заседании депутатов. Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ, он сменил на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в Германии в течение 16 лет. После избрания и принесения присяги Шольц представил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру кандидатов в министры. Согласно процедуре, они были назначены Штайнмайером на должности, а затем принесли присягу в парламенте. Министры правительства не избираются бундестагом ФРГ.Под руководством канцлера Олафа Шольца работают 16 министров. Социал-демократы представлены следующими министрами: Ненси Фезер (МВД), Хубертус Хайль (минтруд), Карл Лаутербах (минздрав), Кристина Ламбрехт (минобороны), Свенья Шульце (минэкономразвития), Клара Гейвиц (минстроительства), а также Вольфганг Шмидт (министр по особым поручениям - глава ведомства канцлера). От партии "Союз 90/Зеленые" в кабмине будут работать Роберт Хабек, (минэкономики, вице-канцлер), Анналена Бербок (МИД), Джем Оздемир (минсельхоз), Штеффи Лемке (министерство окружающей среды), Анна Шпигель (министерство по делам семьи). Либералы из Свободной демократической партии в правительстве - это Кристиан Линднер (минфин), Марко Бушманн (минюст), Беттина Штарк-Вацингер (минобразования), Фолькер Виссинг (минтранс).Перед первым заседанием нового правительства Олаф Шольц займет свой кабинет в ведомстве канцлера ФРГ в центре Берлина. Небольшая символическая церемония передачи ведомства пройдет при участии Шольца и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
https://ria.ru/20211208/sholts-1762741546.html
https://ria.ru/20211204/merkel-1762026125.html
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в мире, берлин (город), германия, ангела меркель, кристиан линднер, олаф шольц, анналена бербок, роберт хабек
16:07 08.12.2021
 
Министры нового правительства Германии приняли присягу

Министры нового правительства Германии приняли присягу в бундестаге

© AP Photo / Markus SchreiberНовый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге
Новый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости. Министры нового правительства ФРГ принесли присягу в германском бундестаге, таким образом новый кабинет приступил к своим обязанностям, учредительное заседание пройдет уже в среду вечером.
Ранее утром в бундестаге ФРГ, согласно закону, был избран новый канцлер, им стал 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших на заседании депутатов. Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ, он сменил на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в Германии в течение 16 лет. После избрания и принесения присяги Шольц представил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру кандидатов в министры. Согласно процедуре, они были назначены Штайнмайером на должности, а затем принесли присягу в парламенте. Министры правительства не избираются бундестагом ФРГ.
Олаф Шольц на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
13:28
В Кремле прокомментировали избрание Шольца на пост канцлера Германии
Под руководством канцлера Олафа Шольца работают 16 министров. Социал-демократы представлены следующими министрами: Ненси Фезер (МВД), Хубертус Хайль (минтруд), Карл Лаутербах (минздрав), Кристина Ламбрехт (минобороны), Свенья Шульце (минэкономразвития), Клара Гейвиц (минстроительства), а также Вольфганг Шмидт (министр по особым поручениям - глава ведомства канцлера). От партии "Союз 90/Зеленые" в кабмине будут работать Роберт Хабек, (минэкономики, вице-канцлер), Анналена Бербок (МИД), Джем Оздемир (минсельхоз), Штеффи Лемке (министерство окружающей среды), Анна Шпигель (министерство по делам семьи). Либералы из Свободной демократической партии в правительстве - это Кристиан Линднер (минфин), Марко Бушманн (минюст), Беттина Штарк-Вацингер (минобразования), Фолькер Виссинг (минтранс).
Перед первым заседанием нового правительства Олаф Шольц займет свой кабинет в ведомстве канцлера ФРГ в центре Берлина. Небольшая символическая церемония передачи ведомства пройдет при участии Шольца и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Канцлер Германии Ангела Меркель на съезде партии Христианско-демократический союз Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 08:00
"Его девочка", "мамочка" и машина. Какое наследие оставит Ангела Меркель
 
В миреБерлин (город)ГерманияАнгела МеркельКристиан ЛинднерОлаф ШольцАнналена БербокРоберт Хабек
 
 
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