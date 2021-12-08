https://ria.ru/20211208/prigovor-1762778675.html

Тиктокер, пинавший спецавтомобиль на митинге, получил реальный срок

Тиктокер, пинавший спецавтомобиль на митинге, получил реальный срок - РИА Новости, 08.12.2021

Тиктокер, пинавший спецавтомобиль на митинге, получил реальный срок

Тверской суд Москвы назначил 2 года и 8 месяцев колонии TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy), которого обвиняют в повреждении служебного автомобиля во РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:02

2021-12-08T16:02

2021-12-08T16:37

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил 2 года и 8 месяцев колонии TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy), которого обвиняют в повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде."Тверским районным судом в отношении Лакеева вынесен приговор, которым ему назначено 2 года и 8 месяцев лишения свободы", - сказала собеседница агентства.В суде добавили, что блогера также обязали выплатить 337 850 рублей в качестве материального ущерба. Столичный главк СК РФ уточнил, что отбывать наказание Лакееву предстоит в исправительной колонии общего режима. Юноша, которому вменили ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение имущества из хулиганских побуждений), признал вину во время допроса и заявил, что раскаивается.На видео, попавшем в интернет, толпа протестующих 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.

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москва, происшествия, россия