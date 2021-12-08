https://ria.ru/20211208/prigovor-1762735750.html

Защита Соболь обжаловала приговор по делу об антиковидных нормах

Защита Соболь обжаловала приговор по делу об антиковидных нормах - РИА Новости, 08.12.2021

Защита Соболь обжаловала приговор по делу об антиковидных нормах

Защита бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала в кассацию приговор по делу о подстрекательстве к нарушению... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:04

2021-12-08T13:04

2021-12-08T13:04

происшествия

стамбул

московская область (подмосковье)

москва

фонд борьбы с коррупцией

любовь соболь

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Защита бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала в кассацию приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.Этот суд 3 августа приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы. Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области. Мосгорсуд признал приговор законным."В суде зарегистрирована кассационная жалоба по делу", - сказали в пресс-службе.Между тем сейчас соратница Алексея Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь еще 7 августа улетела в Стамбул. Тогда юрист Максим Пашков отмечал, что она имела право покинуть РФ, поскольку приговор еще не вступил в силу.Впоследствии, в начале декабря, Симоновский суд Москвы заменил ей условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу - о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Навальным.Приговор Соболь стал первым по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Большинство из них получили ограничение свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20211202/sobol-1761809173.html

https://ria.ru/20211027/sobol-1756463157.html

стамбул

московская область (подмосковье)

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происшествия, стамбул, московская область (подмосковье), москва, фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь