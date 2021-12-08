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Защита Соболь обжаловала приговор по делу об антиковидных нормах
Защита Соболь обжаловала приговор по делу об антиковидных нормах - РИА Новости, 08.12.2021
Защита Соболь обжаловала приговор по делу об антиковидных нормах
Защита бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала в кассацию приговор по делу о подстрекательстве к нарушению... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:04
2021-12-08T13:04
происшествия
стамбул
московская область (подмосковье)
москва
фонд борьбы с коррупцией
любовь соболь
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Защита бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала в кассацию приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.Этот суд 3 августа приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы. Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области. Мосгорсуд признал приговор законным."В суде зарегистрирована кассационная жалоба по делу", - сказали в пресс-службе.Между тем сейчас соратница Алексея Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь еще 7 августа улетела в Стамбул. Тогда юрист Максим Пашков отмечал, что она имела право покинуть РФ, поскольку приговор еще не вступил в силу.Впоследствии, в начале декабря, Симоновский суд Москвы заменил ей условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу - о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Навальным.Приговор Соболь стал первым по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Большинство из них получили ограничение свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20211202/sobol-1761809173.html
https://ria.ru/20211027/sobol-1756463157.html
стамбул
московская область (подмосковье)
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происшествия, стамбул, московская область (подмосковье), москва, фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь
13:04 08.12.2021
 
Защита Соболь обжаловала приговор по делу об антиковидных нормах

Защита экс-юриста ФБК* Соболь обжаловала приговор по делу об антиковидных нормах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Защита бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала в кассацию приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.
Этот суд 3 августа приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы. Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области. Мосгорсуд признал приговор законным.
Любовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 13:39
Суд заменил Соболь условные исправительные работы на реальные
"В суде зарегистрирована кассационная жалоба по делу", - сказали в пресс-службе.
Между тем сейчас соратница Алексея Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь еще 7 августа улетела в Стамбул. Тогда юрист Максим Пашков отмечал, что она имела право покинуть РФ, поскольку приговор еще не вступил в силу.
Впоследствии, в начале декабря, Симоновский суд Москвы заменил ей условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу - о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Навальным.
Приговор Соболь стал первым по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Большинство из них получили ограничение свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 12:41
Против Соболь возбудили уголовное дело за клевету на Пригожина
 
ПроисшествияСтамбулМосковская область (Подмосковье)МоскваФонд борьбы с коррупциейЛюбовь Соболь
 
 
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