Защита Соболь обжаловала приговор по делу об антиковидных нормах
Защита экс-юриста ФБК* Соболь обжаловала приговор по делу об антиковидных нормах
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Защита бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала в кассацию приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.
Этот суд 3 августа приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы. Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области. Мосгорсуд признал приговор законным.
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"В суде зарегистрирована кассационная жалоба по делу", - сказали в пресс-службе.
Между тем сейчас соратница Алексея Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь еще 7 августа улетела в Стамбул. Тогда юрист Максим Пашков отмечал, что она имела право покинуть РФ, поскольку приговор еще не вступил в силу.
Впоследствии, в начале декабря, Симоновский суд Москвы заменил ей условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу - о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Навальным.
Приговор Соболь стал первым по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Большинство из них получили ограничение свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
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